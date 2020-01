Velike spremembe pri Formisu

Formis bo v drugem delu sezone računal na nadarjenost in zagnanost dveh novih igralk iz Kitajske. Foto: OK Formula Formis

Formis bo v drugem delu sezone računal na nadarjenost in zagnanost dveh novih igralk iz Kitajske. V Rogozo se selita Weiping Su in Peijia Li. Prva je 23-letna sprejemalka, ki v višino meri 185 centimetrov, v svoji karieri pa je do zdaj igrala v močni kitajski ligi. V zadnji sezoni je nosila dres Sichuana. Lijeva je leto mlajša, igra pa na položaju blokerke. Do nedavnega igralka Henana, prav tako kluba iz kitajske lige, v višino meri 186 centimetrov.

Obe igralki sta se že priključili ekipi in na treningih že dokazali kakovost. Formis bo z njima poskušal brez pretresov končati sezono in si zagotoviti obstanek med elito, v klubu pa zagotavljajo, da se bo sodelovanje s Kitajci v prihodnosti vsekakor še okrepilo in bo še dodatno predramilo žensko odbojkarsko sceno v Sloveniji.

Formis je sicer v novo desetletje vstopil z novim klubskim vodstvom. Novi predsednik kluba je David Štampar, pomembna pridobitev pa je tudi nova sponzorka pogodba s kitajskimi vlagatelji, ki imajo v lasti hotel Villa Mari. Na novinarski konferenci so predstavili tudi novega trenerja Zorana Jerončiča.

"Za ta velik korak smo se odločili po slabih rezultatih v prvem delu prvenstva. Izjemno nas veseli, da smo pridobili novega sponzorja. Naš prvi cilj je obstanek v 1. a ligi, želimo pa si tudi kak odmeven rezultat in, jasno, v glavnem domačim dekletom omogočiti čim boljše pogoje za trening in delo," razkriva novi predsednik OK Formis David Štampar, ki je še dejal, da se z novim sponzorjem dogovarjajo za dolgoročno sodelovanje.

