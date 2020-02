Slovenec za las ostal brez lovorike, Potokarjeva blestela v Grčiji #video

Pretekli konec tedna so v Bologni potekali boji za krono v italijanskih pokalih. Klemen Čebulj je po fantastičnem začetku polfinalnega obračuna, njegov Trentino je proti kasnejšim zmagovalcem Lube Civitanovi vodil že z 2:0 v nizih, na koncu izgubil z 2:3 in ostal brez finala, Dane Mijatović pa je v finalu pokala A2/A3 po napetih petih nizih z Brescio moral priznati premoč Bergamu. Peti niz je Bergamo dobil s 15:13 in poskrbel, da je Slovenec za mišjo dlako ostal brez lovorike. Korošec je za Trentino odigral vso srečanje in ob zelo skromnem napadu dosegel 11 točk, nekdanji odbojkar Salonita pa za Brescio šest.

Na Poljskem so se nove, že tretje zaporedne zmage razveselili pri ekipi Czari Radom, kjer igrata Alen Pajenk in Dejan Vinčić. Po vodilni Varšavi so v gosteh ugnali še odlični Jastrzebski in potrdili odlično formo. Pajenk je odigral vso srečanje in prispeval sedem točk, Vinko pa je tekmo ponovno spremljal z roba igrišča.

V Turčiji je Tonček Štern svoj Halkbank popeljal do četrte zaporedne zmage. Slovenski korektor je bil prvi mož ekipe, dosegel je 16 točk. V Franciji so vsi trije slovenski predstavniki dosegli novo zmago, še posebej je odmevala zmaga Klobučarjevih, saj je njegov Narbonne presenetil Tours. V Nemčiji se je na derbiju s Friedrichshafnom zelo izkazal Sašo Štalekar, ki je v igro vstopil kot rezervist, na koncu pa dosegel 11 točk. Bil je tudi najboljši server in bloker ekipe, manjkala je le zmaga.

Saša Planinšec je proti VitrI pokazala izjemno predstavo, a za zmago je bilo premalo. Nora Srbkinja Tijana Bošković je s 33 točkami poskrbela, da se presenečenje ni zgodilo. Foto: Sportida

Kaj so počela dekleta? Lana Ščuka in njen Pomi sta v soboto z 2:3 klonila pred Monzo, medtem ko je bila nedeljska tekma med Novaro (Iza Mlakar) in Caserto zaradi nevarnosti pred okužbo s koronavirusom preložena na drug termin. V Turčiji se je Aydin Saše Planinšec dobro upiral VitrI. Mariborčanka je dosegla kar 15 točk, od tega 10 z začetnim udarcem in blokom. Na Poljskem se nadaljuje kriza LKS Eve Mori, ki je igrišče sklonjene glave zapustila še petič na zadnjih šestih tekmah. Mlada Žana Zdovc Sporer ni dobila priložnosti za igro.

V Grčiji sta bili Slovenki polovično uspešno. Monika Potokar je pri zmagi Panathinaikosa dosegla kar 19 točk, Darja Eržen pa je bila nemočna proti odlični Thiri.

Kako so se odrezali preostali slovenski legionarji, ki jih nismo omenili, si lahko ogledate v spodnjih okvirih.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Liga prvakov, 6. krog Češke Budejovice : Trentino 2:3 10 točk; 40-% napad (10/25) Italijanski pokal, polfinale Lube Civitanova : Trentino 3:2 11 točk - 2 asa, 3 bloki; 23-% napad (6/26) Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Ta teden ni imel tekme. / Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Ta teden ni imel tekme. / Dane Mijatović (Brescia) Italijanski pokal A2/A3, finale Bergamo : Brescia 3:2 6 točk - 3 bloki; 60-% napad (3/5) Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Jastrzebski : Czarni Radom 0:3 Ni igral. Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Jastrzebski : Czarni Radom 0:3 7 točk - 3 asi, 2 bloka; 40-% napad (2/5) Tonček Štern (Halkbank) Liga prvakov, 6. krog Zenit Kazan : Halkbank 3:1 Ni igral. Turčija, 1. liga Arhavi : Halkbank 0:3 16 točk - 1 as, 1 blok; 48-% napad (14/29) Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Konec sezone. Nagoja je zasedla 7. mesto. Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Cannes : Tourcoing 3:0 11 točk - 2 bloka; 69-% napad (9/13) Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Nantes : Toulouse 3:2 2 točki - 1 as, 1 blok; 0-% napad (0/2) Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Narbonne : Tours 3:2 38-% sprejem, 14-% idealni (29 sprejetih žog, 2 napaki) Sašo Štalekar (Hypo Tirol) Nemčija, 1. liga Friedrichshafen : Hypo Tirol 3:1 11 točk - 2 asa, 4 bloki; 56-% napad (5/9) Urban Toman (United Volleys) Nemčija, 1. liga United Volleys : Giesen 3:1 69-% sprejem, 38-% idealni (16 sprejetih žog, 2 napaki) Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) Liga MEVZA Zadruga : Mladost Kaštela 3:2 5 točk - 1 blok; 27-% napad (4/15) Avstrija, 1. liga, četrtfinale Sokol Dunaj : Zadruga 0:3 Ni bil v kadru ekipe. Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) Liga MEVZA Zadruga : Mladost Kaštela 3:2 0 točk; štirikrat je serviral. Avstrija, 1. liga, četrtfinale Sokol Dunaj : Zadruga 0:3 Ni igral. Alen Djordjević (Zadruga Aich/Dob) Liga MEVZA Zadruga : Mladost Kaštela 3:2 19 točk - 3 asi, 1 blok; 48-% napad (15/31) Avstrija, 1. liga, četrtfinale Sokol Dunaj : Zadruga 0:3 Ni igral. Žiga Štern (Foinikas Syros) Grčija, 1. liga PAOK : Foinikas Syros 3:1 7 točk - 1 as; 23-% napad (6/23)

Ženske: