ACH-jevce zanima le ubranitev naslova

ACH Volley, ki bo lovil deseti naslov, bo tudi letos prvi favorit. Ljubljančani na turnir prihajajo samozavestni. Po prvem mestu v rednem delu lige, v kateri so proti udeležencem zaključnega turnirja izgubili le enkrat, povsem na začetku sezone jih je v Ljubljani presenetil Calcit, in solidnih predstavah v ligi prvakov so zanesljivi tudi na zadnjih tekmah državnega prvenstva.

Čeprav trener Matija Pleško v zadnjih tednih v boj ni pošiljal najmočnejše postave, so njegovi izbranci zanesljivo zmagovali, tudi v Zwettlu pa nameravajo nadaljevati zmagoslavno serijo. "Nas na turnirju zanima le zmaga," tekmecem sporočajo slovenski državni prvaki.

Priložnost, da pokažejo, da je bil le slab dan

Calcit bo na zaključnem turnirju srednjeevropske lige nastopil četrtič. Njegov polfinalni tekmec bo Mladost, s katero so v letošnji sezoni v gosteh zmagali, doma pred dobrima dvema tednoma pa izgubili.

Kamničanom bo v polfinalu nasproti stala Mladost. Foto: Klemen Brumec

"Zadnjo medsebojno tekmo je Mladost resnično odigrala na vrhunski ravni, mi pa zagotovo ne tako, kot bi si želeli. Zdaj imamo spet priložnost, da pokažemo, da je bil to naš slab dan, in dokažemo, da smo boljši od njih. Zavedamo pa se, da ima Mladost dobro ekipo in če jo bomo želeli premagati, bomo morali igrati res dobro odbojko. Vso tekmo bo treba pritiskati s servisom, na drugi strani držati sprejem, ofenzivno moramo biti bolj uspešni, kot smo bili na sobotni tekmi s Krko, ko je bil blok na zadovoljivi ravni. Ne pa tudi proti Mladosti ob tistem porazu. Upam, da bomo tudi v tem elementu v sredo bolšji," je pred polfinalom dejal trener Calcita Gašper Ribič.

Na svojem prvem zaključnem turnirju pred tremi leti so odbojkarji Calcita v dvorani Tivoli osvojili tretje mesto, predlani so bili po zmagi nad ACH Volleyjem v polfinalu drugi, lani pa so jih v polfinalu zaustavili prav Ljubljančani, Kamničani pa so bili na koncu tretji.

Zmagovalci srednjeevropske odbojkarske lige za moške 2005/06 HotVolleys Dunaj

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 Hypo Tirol Innsbruck

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 Hypo Tirol Innsbruck

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 ACH Volley Ljubljana

2014/15 Hypo Tirol Innsbruck

2015/16 ACH Volley Ljubljana

2016/17 ACH Volley Ljubljana

2017/18 Posojilnica Dob

2018/19 ACH Volley

