Kanalci v Kamniku, Panvita v Novem mestu

V šestem krogu drugega dela 1. DOL za moške bosta na sporedu le dve tekmi. Calcit Volley bo pred domačimi gledalci meril moči s Salonitom, Krka pa bo skušala do prve zmage v modri skupini priti proti Panviti. Obračun med ACH Volleyjem in Mariborom je bil odigran v sklopu lige MEVZA. Prepričljivo so bili boljši slovenski prvaki,