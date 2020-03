Odličen teden za ekipe na slovenski pogon

Potem ko so v Italiji zaradi nevarnosti z okužbo s koronavirusom za en teden prekinili vsa tekmovanja, se je v preostalih ligah po Evropi igralo nemoteno. Začnimo pri Poljski, kjer sta še do četrte zaporedne zmage prišla Alen Pajenk in Dejan Vinčić. Czarni Radom, ki je bil v veliki krizi, zdaj melje vse pred sabo. Pajenk je proti Šlepsku odigral celotno srečanje in končal z 11 točkami, Vinko pa je tekmo spremljal s klopi.