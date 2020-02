Škorc in Mariborčani še lep čas skupaj: Podaljšali smo v minuti

SEBASTIJAN ŠKORC OSTAJA TRENER V MARIBORU ŠE VSAJ 2 SEZONI Sebastijan Škorc, trener članske ekipe OK Merkur Maribor je podaljšal pogodbo s klubom. Sebastijan je obljubil zvestobo klubu za 2 sezoni, do 31.5.2022. Sebastijan Škorc, trener članske ekipe OK Merkur Maribor: »Zgodbo, ki smo jo začeli zlagati pred leti, postaja prav uspešna, zato niti za trenutek nisem pomislil, da ne bi podaljšal pogodbe. Ko sva se z direktorjem Matjažem Strdinom dobila na temo podaljšanja, je bilo podaljšanje zaključeno v minuti! Vesel sem, da ostajam v tako delovni in ambiciozni sredini, s svojimi tesnimi sodelavci (Matjaž Strdin, Matjaž Kramberger, Mitja Hlastec, Alen Kranjc, Peter Možič, Tomo Dukarić, Martina Živko, Matic Fras…) in igralci (brez njihove želje po treningu, napredku, zagnanosti, odrekanja in srca, ki ga pustijo na terenu ne bi bilo nič…) bomo ustvarjali uspešno zgodbo še naprej. Zelo lepo je biti trener v domačem okolju, v klubu, kjer sem kot igralec preživel največji del svoje kariere in v klubu, ki spet postaja eden izmed vodilnih klubov v Sloveniji. Z veseljem nadaljujem delo v Odbojkarskem klubu Maribor, s ciljem, da skupaj ustvarimo veliko.« Matjaž Strdin, izvršni direktor OK Merkur Maribor: »Odločitev o sodelovanju s Sebastijanom Škorcem pred tremi leti se je izkazala kot ena ključnih pri uresničevanju ciljev. OK Maribor zeli namreč ponovno postati stabilen klub in stalnica v vrhu slovenske odbojke. Sebastijan je bil že kot igralec neizprosen garač, delavec in je na teren s seboj s popolno predanostjo temu športu prinašal energijo, ki je »okužila« ostale na terenu. Prav nič drugačen ni kot trener, kjer nam je s svojo zagnanostjo vsem vzor in inspiracija. Ker Sebastijan pooseblja vse vrednote, ki jih naš klub zagovarja, smo zelo veseli in ponosni, da smo z njim podaljšali pogodbo za naslednji dve sezoni, kjer bodo naši skupni cilji še višji kot doslej.« @skorcsebastijan

