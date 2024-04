Sebastijan Škorc ostaja trener mariborskih odbojkarjev

Škorc je kot igralec s tremi klubi zaigral v ligi prvakov, bil nepogrešljiv član slovenske reprezentance. Kot trener je z Mariborčani v sezoni 20/21 osvojil državno prvenstvo. Deloval je tudi v slovenski reprezentanci, kjer je bil pomočnik selektorja in osvojil dve medalji na evropskem prvenstvu.

V tej sezoni so Mariborčani že osvojili drugo mesto v srednjeevropski ligi ter prav tako drugo mesto v pokalu Slovenije.

"Delati v domačem okolju in z najboljšimi sodelavci v najlepšem mestu je nekaj najlepšega ... Želja vseh je, da odbojka nadaljuje uspešno zgodbo v mestu in da se borimo za najvišja mesta. Trenirali bomo še naprej veliko in tako rasli kot ekipa. Igralci pa se bodo razvijali in trkali na vrata reprezentance. Kot klub smo v zadnjih štirih, petih letih dali največ reprezentantov in to je vodilo za naprej," je med drugim dejal Škorc.