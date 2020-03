Nove težave v Italiji: Ibrahimovića ne bo pri Ronaldu, niti Handanovića pri Napoliju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne le dvoboj v Torinu, ampak tudi tisti v Neaplju. Vodstvo tekmovanja se je odločilo, da bo zaradi strahu pred širitvijo koronavirusa dosledno upoštevalo napotke vlade in prestavilo povratni polfinalni tekmi pokalnega tekmovanja. Juventus bi moral danes pričakati Milan (prva tekma 1:1), Napoli pa Handanovićev Inter (1:0).

Novi koronavirus je dodobra ohromil nogometno dogajanje na Apeninskem polotoku. Ljubitelji nogometa so se veselili atraktivnih povratnih tekem polfinala pokalnega tekmovanja, a bodo morali na izvedbi dvoboja v Torinu in Neaplju še malce počakati. Rdeče-črni so v torek z avtobusom že pripotovali v glavno mesto dežele Piemont, v hotelu prebili nekaj ur, nato pa se po potrditvi odločitve, da sredine tekme ne bo, vrnili v Lombardijo.

Rezervnih terminov zmanjkuje, za dodatne zaplete bi lahko poskrbela odločitev italijanske vlade, da v prihodnjih 30 dneh odpovejo vse športne prireditve. Zaradi poletnega športnega vrhunca, evropskega prvenstva v nogometu, ki bo potekal v kar 12 državah, gostitelj bo tudi Rim (če ne bo dodatnih zapletov zaradi koronavirusa), bodo v italijanski prvi ligi težko izpeljali začrtan urnik do konca. Ne le v prvenstvu, ampak tudi v pokalu, kjer bi morala biti ta teden znana finalista, a se bo o njih odločalo ob drugi priložnosti.

Koronavirus je spremenil načrte. Čeprav je bilo na obeh tekmah že prodano 40 tisoč vstopnic, prireditelji niso hoteli tvegati, saj bi zagotovo na stadion prišle tudi osebe iz delov Italije, kjer je mogoče zaznati največja žarišča koronavirusa.