Planica bo od 19. do 22. marca gostila svetovno prvenstvo v poletih.

Foto: Vid Ponikvar

V Planici je predstavnik Mednarodne smučarske zveze (FIS) Sepp Gratzer opravil snežno kontrolo na Letalnici bratov Gorišek. Razmere v Planici je ocenil kot zelo dobre in prižgal zeleno luč za svetovno prvenstvo v poletih.

Svetovno prvenstvo v poletih bo potekalo od 19. do 22. 3. 2020 v dolini pod Poncami na Letalnici bratov Gorišek. Priprave tečejo po ustaljenem načrtu. Organizator je povsem vpet v pripravo letalnice, ki bo gostila najboljše skakalce.

Kljub bojazni glede koronavirusa za zdaj vse poteka nemoteno, saj pri nas primera še ni. V tujini so se namreč pojavile nevšečnosti pri organizaciji dogodkov prav zaradi koronavirusa. Določene tekme in prireditve prestavljajo, nekatere igrajo brez gledalcev. Organizator v Planici pa upa, da koronavirus ne bo našel poti tudi v Slovenijo.

Medtem so se skakalci preselili na Norveško, kjer jih do konca sezone svetovnega pokala čaka naporna turneja RAW Air. Naša reprezentanca se je prav zaradi nevšečnosti v povezavi s koronavirusom odločila, da po tekmi v Lahtiju ne odpotuje v domovino, ampak se poda neposredno v drugo skandinavsko državo. Natančneje v Lillehammer, kjer so že opravili enega od dveh skakalnih treningov. Sledila bo selitev v Oslo, kjer bodo ta konec tedna preizkušnje.