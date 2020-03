Po 50-letniku iz italijanskega kraja Vo', ki se je izmuznil iz karantene in se odpravil smučat, na smučišču pa ga je doletela "božja kazen" v obliki zlomljene noge , iz sosednje države prihaja podobna in potencialno še veliko resnejša novica. Zakonski par je namreč ignoriral opozorila oblasti in se kljub karanteni zaradi koronavirusa odpravil smučat v Dolomite. Zdaj se je izkazalo, da sta bila okužena oba.

Starejša zakonca sta po poročanju italijanskega časopisa La Repubblica pred dnevi zapustila karanteno v mestu Codogno, kjer so 16. februarja odkrili sploh prvi primer novega koronavirusa v Italiji, in se odpravila smučat v pokrajino Trentino.

Zdravstveno stanje obeh se je kmalu po prihodu v Dolomite poslabšalo. Pomoč sta poiskala v bolnišnici v mestu Trento, kjer so ju zaradi simptomov prehlada preventivno testirali na prisotnost koronavirusa in ugotovili, da sta oba okužena.

Italijanski premier Giuseppe Conte je danes sporočil, da so zaradi izbruha novega koronavirusa za 16 milijonov prebivalcev dežele Lombardija in še 14 pokrajin na severu države uvedli karanteno, ki bo trajala do 3. aprila. Ob tem so po celotni državi zaprti muzeji, gledališča, kinodvorane in drugi prireditveni prostori. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pozdravila uvedbo karantene na severu Italije, s katero želijo oblasti v Rimu preprečiti širjenje novega koronavirusa. Foto: Guliver/Getty Images

Doleti ju lahko tudi zaporna kazen

Bolnišnica je zakonski par prijavila italijanskemu zdravstvenemu inšpektoratu, ki bo ukrepal naprej.

Oblasti v Trentu so napovedale, da bosta za to, ker sta zapustila tako imenovano rdeče območje karantene in morda prispevala k širjenju bolezni, najverjetneje kazensko odgovarjala. V Italiji kršiteljem karantene po novem sicer grozijo do trije meseci zapora.

O kršitvah karantene poročajo z vsega sveta. V Omanu se je neki moški, ki je bil potrjeno okužen s koronavirusom, izmuznil iz hiše, da je lahko šel k molitvi, v Avstraliji pa je karanteno zapustil mlajši bolnik s Covid-19 in šel najprej na delo v zelo obiskan hotel, nato pa še v nočni klub. Foto: Reuters

Po zadnjih podatkih je bilo do nedelje zvečer v Italiji s koronavirusom okuženih nekaj manj kot 7.400 ljudi. Umrlo jih je že 366, ozdravelo pa 622.

Drugod po Evropi zelo stroge kazni za tovrstne izlete

Če bi si Italijana takšen podvig privoščila v kateri od drugih evropskih držav, ki so sprejele rigorozne ukrepe za preprečevanje kršitev karantene, bi ju to lahko zelo drago stalo.

Na Češkem bi morala plačati astronomsko denarno kazen v višini skoraj 120.000 evrov, Rusija pa za takšne pobege iz karantene od nedelje grozi celo z do petletno zaporno kaznijo.

