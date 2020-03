Planica: Izreden položaj, a priprave za zdaj potekajo brez posebnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kakšna bo usoda svetovnega prvenstva v poletih, ki je v Planici predvideno med 19. in 22. marcem? Foto: Vid Ponikvar

"Priprave na svetovno prvenstvo v poletih potekajo brez posebnosti. V naslednjih dneh pričakujemo odločitev države o morebitnih novih ukrepih v zvezi z dogodkom. Smo tudi v stalni koordinaciji z Mednarodno smučarsko zvezo FIS. Tudi za nas, kot organizatorje, je to izredna situacija, zato vse lepo prosimo za razumevanje," o pripravah na svetovno prvenstvo v poletih, ki je predvideno med 19. in 22. marcem v Planici, pravijo na Smučarski zvezi Slovenije. Nove informacije o prireditvi bodo znane v četrtek.

Minister za zdravje Aleš Šabeder je v soboto, ko se je število potrjenih primerov okužbe s koronavirusom v Sloveniji povzpelo na 12, podpisal prepoved večjih prireditev v zaprtih javnih prostorih, za ponedeljek so sklicali tudi svet za nacionalno varnost, večina športnih prireditev bo v prihodnjih dneh potekala pred praznimi tribunami.

Ob tem se pojavlja vprašaj pri največjem zimskem športnem dogodku v Sloveniji, svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, ki je v Planici predvideno med 19. in 22. marcem. Lahko bi se zgodilo, da bi poleti potekali brez gledalcev.

Organizatorji za zdaj še niso sprejeli nobenega scenarija, so pa danes sporočili, da so neprestano v stiku z Mednarodno smučarsko zvezo in da spremljajo odločitve države o morebitnih ukrepih.

"Glede na razmere, povezane s prvimi primeri koronavirusa v Sloveniji in ukrepi države, vam sporočam, da priprave na FIS Svetovno prvenstvo v poletih potekajo brez posebnosti. V naslednjih dneh pričakujemo odločitev države o morebitnih novih ukrepih v zvezi z dogodkom. Smo tudi v stalni koordinaciji z Mednarodno smučarsko zvezo FIS. Tudi za nas, kot organizatorje, je to izredna situacija, zato vse lepo prosimo za razumevanje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Nove informacije v povezavi s svetovnim prvenstvom bodo v javnost poslali v četrtek.

Skakalci se mudijo v Oslu, kjer tekme potekajo brez navzočnosti gledalcev. Foto: Sportida

Skakalci trenutno na Norveškem, gledalcev ni

Skakalna karavana, tako moška kot ženska, se mudi na Norveškem, na t. i. turneji Raw Air, ki obsega štiri prizorišča (Oslo, Lillehammer, Trondheim in Vikersund). Trenutno so na Holmenkollnu, kjer tekme potekajo brez navzočnosti ljubiteljev smučarskih skokov.