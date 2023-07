Svet za nacionalno varnost danes o pripravah na članstvo v VS ZN

Svet za nacionalno varnost bo danes v razširjeni sestavi razpravljal o nacionalni varnosti ob pripravah na članstvo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024 in 2025. Seje se bodo predvidoma udeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Robert Golob in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Seje se bo udeležil tudi podpredsednik največje opozicijske stranke SDS Aleš Hojs, barve opozicijske NSi pa bo zastopal vodja poslanske skupine in podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj, ki nadomešča odsotnega predsednika stranke Mateja Tonina.

Po seji bodo izjavo za javnost podali premier Golob, predsednica republike Pirc Musarjeva ter ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Slovenija je bila junija v Generalni skupščini ZN v New Yorku s 153 glasovi podpore v prvem krogu glasovanja izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024-2025. V boju za sedež iz vzhodnoevropske skupine je premagala Belorusijo, za katero je glasovalo 38 držav.

Izvolitev za nestalno članico VS ZN je Golob junija označil za izjemen uspeh vse države, ki kaže na to, da je Slovenija prepoznana kot tvorni subjekt na mednarodnem prizorišču. Sam verjame, da bo Slovenija v VS nadaljevala svoje pobude na področju okoljske politike ter iskanja poti do miru v Ukrajini in povojne obnove te države.

Zunanja ministrica Fajonova pa je med temami, ki jih bo Slovenija v VS posebej naslavljala, opozorila tudi na človekove pravice, humanitarno in razvojno pomoč, vodno diplomacijo, boj proti podnebnim spremembam in preprečevanje konfliktov po svetu.