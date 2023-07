Nataša Pirc Musar: Stalna pripravljenost mi zagotavlja mir v duši #video

Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je danes na Brniku obiskala vojaški del letališča Jožeta Pučnika in odprla nov podzemni objekt ter operativno dvorano centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Ob tem je izpostavila pomen posodabljanja vojaške opreme.

Z današnjo otvoritvijo novih operativnih prostorov centra bosta operativna izmena in štab 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora dobila v uporabo zmogljivost, ki je skladna s standardi, uveljavljenimi v podobnih ustanovah doma in v zavezništvu.

Poveljnik 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Aleš Umek je poudaril, da gre za veliko pridobitev. "Z novimi operativnimi prostori smo vsekakor ustvarili boljše delovne pogoje in pridobili novo informacijsko opremo, s katero bomo še učinkoviteje zagotavljali suverenost našega zračnega prostora," je dejal.

"Stalna pripravljenost Slovenske vojske mi zagotavlja mir v duši"

Predsednica je izpostavila, da se kot poveljnica obrambnih sil še kako zaveda, da je stalno moderniziranje vojske izjemno pomembno. "Stalna pripravljenost Slovenske vojske mi zagotavlja mir v duši," je povedala. Po njenem mnenju so tudi prebivalci lahko mirni, saj center zagotavlja stalno spremljanje vsega, kar se dogaja v slovenskem zračnem prostoru.

Sodoben center poleg svojega osnovnega poslanstva nadzora in kontrole zračnega prostora skrbi tudi za izmenjavo surovih radarskih podatkov, pridobljenih z vojaškima radarjema, ki neprekinjeno delujeta na Ljubljanskem vrhu in Ledinekovem koglu, s Kontrolo zračnega prometa Slovenije.

V prihodnosti se bo, skladno s sklenjenimi meddržavnimi sporazumi, izmenjava surovih radarskih podatkov izvajala tudi s primerljivimi vojaškimi in civilnimi agencijami v sosednji Avstriji in Italiji. Združena slika položaja v zračnem prostoru pa se v prostoru zaveznic izmenjuje od vstopa Slovenije v severnoatlantsko zavezništvo.

Nastanek centra sega v obdobje vojne za neodvisnost Slovenije, ko se je pred 32 leti v okviru zračne obrambe Teritorialne obrambe vzpostavila služba nadzora zračnega prostora. Prvi radar je začel delovati 7. julija 1991, danes pa ima enota dva vojaška radarja dolgega dosega in mobilne radarje kratkega dosega.

Kot so na današnjem dogodku pojasnili pripadniki Slovenske vojske, je enota šla skozi šest razvojnih stopenj in se je razvila do te mere, da je danes kredibilen sestavni element Natovega integriranega sistema zračne in raketne obrambe.

Enota v sodelovanju z zavezniki in ostalimi enotami 15. polka vojaškega letalstva zagotavlja neprekinjen nadzor in kontrolo ter posledično suverenost slovenskega zračnega prostora 24 ur na dan 365 dni v letu.

16. center za nadzor in kontrolo zaznava kršitve v slovenskem zračnem prostoru

16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora zaznava kršitve v slovenskem zračnem prostoru, jih primerno opredeli in se po potrebi nanje odzove z opravljanjem kontrole nad prestrezanjem. Tega z letali zagotavljajo dežurne posadke 15. polka vojaškega letalstva in zavezniških lovskih letal iz Italije ter Madžarske.

Foto: STA Gradnja novega in obnova starega podzemnega objekta v letalski bazi Brnik se je začela februarja 2019. Novi operativni prostori bodo omogočali boljše pogoje za delovanje v specifičnih razmerah neprekinjenega delovanja in zagotavljali pogoje za delovanje polne zmogljivosti centra, ki lahko deluje tudi ob jedrski, radiološki, kemični ali biološki izpostavljenosti.

V načrtu je še ena faza razvoja centra, in sicer prehod s sistema zračnega poveljevanja in nadzora MASE/MICE na ACCS/ASBE, ki pa je odvisen od poteka mednarodnega razpisa, ki ga za potrebe Slovenske vojske vodi Natova agencija za komunikacije in informacije.

Ob odprtju novih prostorov je na Brniku danes potekala tudi predstavitev dežurnih helikopterskih posadk Slovenske vojske in helikopterske nujne medicinske pomoči. Pirc Musar je povedala, da je enota v lanskem letu pomagala v 440 primerih, v letošnjem letu pa do današnjega dne že v 470 primerih. "Kar pomeni, da se v gorah število nesreč povečuje in da je naša vojska pripravljena, tudi za to jim izrekam posebno zahvalo," je dejala.

Poudarila je, da sta ponoči v pripravljenosti dva helikopterja, čez dan pa trije. Skupaj je tako v enem dnevu v pripravljenosti pet posadk. "To je izjemnega pomena tudi z vidika tako imenovanih dvojnih tehnologij, ko Slovenska vojska uporablja svojo tehnologijo tudi za civilne zadeve, torej da lahko v mirnem času pomaga civilnemu prebivalstvu," je dejala. Vojska je po njenih besedah že večkrat dokazala, kako pomembna je tudi pri gašenju požarov.