Aleš Musar: Z maseratijem smo doživeli hudo nesrečo, v kateri je umrl moj oče

Aleš Musar, mož predsednice države in podjetnik, je v podkastu časnika Delo spregovoril tudi o tragični prometni nesreči, ki jo je doživel s prestižnim avtomobilom in v kateri je življenje izgubil njegov oče.

Zaradi prestižnega italijanskega avtomobila z nameščenimi nemškimi registrskimi oznakami je bil Musar v javnosti pogosto tarča očitkov, da se izogiba plačevanju davkov v Sloveniji. A v zelo osebnem pogovoru za Delo je pojasnil, da je avtomobil maserati quattroporte v letih 2017 in 2018 najemal v Nemčiji. To se je končalo 2. marca 2018, ko so na glavni cesti od Hotiča proti Kresnicam z njim doživeli prometno nesrečo. Nasproti vozeči tovornjak je namreč zapeljal na njihov vozni pas in čelno trčil v njih. Za posledicami nesreče je umrl njegov oče.

"To je avto, ki ga od 2. marca 2018 nimam več. Z njim smo doživeli precej hudo prometno nesrečo. Na zasavski cesti je šel kamion na naš pas in potem čelno trčil v nas. Za posledicami te nesreče je umrl moj oče. V manj robustnem avtu tudi jaz ne bi preživel. Tako da je vsaka omemba tega maseratija boleč spomin," je v podkastu dejal Musar.

Zdaj se vozi z mercedesom

Dodal je, da se zdaj vozi z nekdanjim ženinim avtomobilom mercedes razred E karavan, v lasti pa ima še enega starodobnika. Oba sta registrirana v Sloveniji.