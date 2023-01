Necenzurirano: Aleš Musar na račun v Nemčiji dobil tri milijone evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le štiri dni po zaprisegi nove predsednice republike Nataše Pirc Musar je njenemu možu in znanemu poslovnežu Alešu Musarju uspelo dokončati velik posel, poroča portal Necenzurirano. Šlo naj bi za veliko nepremičnino v ljubljanskih Mostah, ki jo je znani podjetnik prodal in zanjo na račun v Nemčiji prejel tri milijone evrov.

26. decembra, na dan samostojnosti in enotnosti, je namreč izstopil iz podjetja, prek katerega je bil vrsto let solastnik ene najbolj zaželenih nepremičnin v Ljubljani. Gre za 24 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče v ljubljanskih Mostah, ki ga je Musar pred 15 leti pridobil s poceni nakupom nekdanje tovarne gradbenih strojev SCT Strojegradnja. Ko jo je pozneje skupaj s poslovnimi partnerji poslal v likvidacijo, je delo izgubilo 127 ljudi. Na pogorišču je ostalo veliko zemljišče v Musarjevem solastništvu. Za svoj del je zdaj na bančni račun v Nemčiji prejel skoraj tri milijone evrov, poroča portal Necenzurirano.si.

Za posel dogovorjen že januarja, a je počakal na volitve

Musar zemljišča v Mostah nikoli ni razkril v premoženjski kartici, ki jo je javno objavil pred začetkom volilne kampanje. Pred začetkom ženine volilne kampanje je objavil svoje premoženje, a omenjenega zemljišča ni navedel. Medijem je razkril, da je lastnik družinske hiše, sedem let starega avtomobila znamke peugeot, sto tisoč evrov vrednega starodobnika in nemške družbe Aulon, ki ima v lasti tudi Rusko dačo, 800 tisoč evrov finančnih naložb in dobrih deset tisočakov na banki.