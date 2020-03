Ideja Olimpije o koncu sezone dobila podpornike pri preostalih klubih

V slovenski košarki ni nič drugače kot drugod po Evropi in širnem svetu, kjer so zaradi širjenja koronavirusa prekinili tekmovanja. Pri največjem slovenskem košarkarskem klubu Cedeviti Olimpiji menijo, da bi se morala sezona predčasno končati. Klubi so to idejo podprli in že seznanili Košarkarsko zvezo Slovenije.

"Vsi v klubu menimo, da je položaj, v katerega je celoten svet potisnila pandemija koronavirusa, takšen, da bi se moralo tekmovanje končati ta trenutek, ob tem pa končni zmagovalec ni pomemben. Naš predlog o predčasnem koncu sezone smo že posredovali Košarkarski zvezi Slovenije, Združenju košarkarskih prvoligašev Slovenije in preostalim klubom, ki sodelujejo v 1. slovenski košarkarski ligi. Enakega mnenja pa smo tudi, kar zadeva nadaljevanje sezone v ligi ABA," razmišlja športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.

Prav o tej ideji so na Združenju klubov v prvi ligi v sredo korespondenčno razpravljali in se odločili, da jo podprejo. Sklep so poslali na Košarkarsko zvezo Slovenije, pri kateri so potrdili, da so sklep prejeli. Zdaj je na izvršnem odboru naše krovne košarkarske organizacije, da se dokončno odloči o vseh tekmovanjih pod njenim okriljem. Do petka lahko pričakujemo, da se bo predlagan scenarij tudi uresničil. Takrat bo prav tako jasno, kdo bo izpadel in kdo napredoval.

Sicer pa smo lahko videli, kako so nekateri igralci v drugih klubih že zapustili sredine in se v težkih časih podali k družinam. Treningi tako trpijo, prav tako pa so glave profesionalcev vse prej kot le pri športu.

"Če kdorkoli pričakuje, da se lahko katerikoli igralec normalno vrne na igrišče po tem, ko vsaj dva tedna praktično ne more trenirati v nekih normalnih razmerah, se močno moti. Težko je v teh trenutkih govoriti o športu. Ta mora biti veselje, druženje in nadgradnja emocij, ko se vse zadeve na svetu odvijajo normalno. V tem trenutku morajo biti vse misli usmerjene v zdravje ljudi, šport pa mora ostati v ozadju," poudarja Bečirović.

"Šport ni stikalo, ki ga lahko prižgeš in ugasneš po mili volji"

"Igralci so vsakodnevno v kontaktu z našim trenerjem za telesno pripravo. Ob ponovnem začetku sezone, če se bo ta sploh zgodil, bodo vsi igralci opravili enake teste za pripravljenost kot na začetku sezone. Že takrat bomo tako vedeli, kdo je dejansko delal in kdo ni. Prepričan sem, da je vsak od naših fantov, od prvega do zadnjega, profesionalec, in da vsak od njih skrbi za svoje telo. Ne glede na vse, vsi imajo pred seboj še dolge kariere, in verjamem, da se tega zavedajo tudi sami. Vsi si srčno želimo, da se bo naslednja sezona začela normalno. Ne glede na to, ali bodo vsi igralci v prihodnje ostali z nami ali ne, pa mora vsak od njih vsakodnevno skrbeti za svoje telo," o tem, kako morajo košarkarji zdaj sami skrbeti za telesno pripravljenost, pravi športni direktor ljubljanskega kluba.

Olimpija bi morala v zadnjem krogu ligaškega dela lige ABA odigrati le še tekmo proti Krki, ki se bori za obstanek v regionalnem tekmovanju. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Kot nekdanji profesionalni košarkar se zaveda resnosti položaja v športu, a prav tako, kaj je v prvem planu. Zdravje vseh ljudi je tisto osrednje vodilo, poudarja: "Pri tem mislim na družine, otroke. In če pogledam z našega, športnega vidika, zdravje vseh, ki smo vpleteni v delovanje košarkarskega kluba. V mislih moramo imeti zdravje igralcev, navijačev, trenerjev in vseh nas, ki delamo ob parketu. Šport ni stikalo, ki ga lahko prižgeš in ugasneš po mili volji. Šport in s tem košarka se igra zaradi navijačev. Ne verjamem, da bomo lahko vsi skupaj kar naenkrat odmislili vse, kar se ta trenutek dogaja po vsem svetu. To pa nas pripelje do vprašanja, ali je smiselno igrati košarko brez navijačev v dvorani, saj močno dvomim, da bodo zadeve, ki se trenutno dogajajo povsod, tako zlahka pozabljene."

"Absolutno je prezgodaj razmišljati o prihodnji sezoni"

Olimpija bi morala sicer do konca rednega dela lige ABA odigrati še en krog, v državnem prvenstvu pa do konca ligo za prvaka in končnico. V regionalnem tekmovanju bi si lahko še izborila preboj v izločilne boje, če bi v zadnjem krogu premagala Krko, Mornar pa bi izgubil na gostovanju pri Mega Bemaxu.

"Najpomembnejše je zdravje vseh nas." Foto: Grega Valančič/Sportida

Za Bečirovićem je to prva sezona v vlogi športnega direktorja. O tem, ali mu misli uhajajo že k naslednji sezoni, je še dejal: "Misli so usmerjene k ljudem, ki so vpeti v vsakdanje dogajanje, ki je zaradi širjenja koronavirusa vsak dan bolj zahtevno za vse. Predvsem mislim tu na vse zdravstvene delavce in vse, ki zaradi svoje narave dela ne morejo ostati doma v samoizolazciji, ter na ta način svoje lastno zdravje v dobro vseh nas postavljajo na drugo mesto. Obenem tu ne morem mimo trenutnega dogajanja v svetovnem gospodarstvu, vemo pa, da je zadnje ta trenutek zelo prizadeto. Šport je vedno odraz stanja gospodarstva v državi. Zato menim, da je absolutno prezgodaj razmišljati o prihodnji sezoni. Naše misli morajo biti usmerjene v pomembnejše zadeve, in to je zdravje in dobrobit vseh ljudi."