Slovenci, poslušajte zlatega kapetana Gorana Dragića! #video

Nekateri športniki in športni delavci so zaradi nevšečnosti s koronairusom že končali tekmovalno sezono, spet drugi čakajo, da se bo stanje umirilo. Med njimi je tudi Goran Dragić, ki vsem državljanom Slovenije na dušo polaga, naj spoštujejo pravila.

Sezone so se v košarkarskem svetu prekinile, nekatere celo končale. V sosednji Madžarski so se odločili za ta korak, kar je pomenilo, da sta slovenska strokovnjaka Gašper Okorn in Gašper Potočnik končala delo za tekmovalno obdobje 2019/20.

"Sezone je dokončno konec. To je dejstvo in o tem nima smisla razglabljati. Nenavadno je in košarka je povsem nepomembna. Tako kot vsi bi rad prišel nazaj v normalno življenje. Da bi ostali zdravi in zmagali v boju z nevidnim sovražnikom," je zapisal Okorn, ki je vodil ekipo Falco Vulcana.

Kaj Goran Dragić svetuje Slovencem

"Rad bi se zahvalil vsem v Szolnokiju za dobro sodelovanje. V veliko čast mi je bilo delati z vsemi. Na žalost je sezona postala zelo kratka in nismo imeli priložnosti, da bi jo zaključili na parketu. Vsem bi rad zaželel vse najboljše glede prihodnosti. Ostanite zdravi," pa je sporočil Potočnik, ki je prav tako predčasno končal sezono na Madžarskem pri Szolnoki Olajbanyasz.

V ligi NBA gori rdeča luč

Od nje se ni poslovil še Goran Dragić. Kapetan slovenske košarkarske reprezentance, ki je leta 2017 na Finskem in v Turčiji osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu, upa, da se bo letošnja sezona nadaljevala.

S soigralci Miami Heat so v njej naredili ogromen napredek v primerjavi z lansko sezono. Glede na videno bi bili lahko tudi pozitivno presenečenje končnice. A moramo tako kot vsi drugi v ligi NBA čakati na dogodke, ki jih kroji koronavirus.

Tudi v najmočnejši ligi na svetu so pri košarkarjih našli primere virusa, kar je takoj pomenilo, da se tekmovanje prekine. Obstaja celo možnost, da bi ligo nadaljevali šele junija, a vsi upajo, da se bo zelena luč prižgala že prej.

Goran Dragić se v Miamiju odlično počuti. V tej sezoni je ekipa uspešna tudi na parketu. Bo ostal na Floridi tudi v prihodnje? Foto: Getty Images

Čeprav je od Slovenije oddaljen, podrobno spremlja, kaj se v povezavi s koronavirusom dogaja v naši majhni državi. Ker želi vsem vse dobro, na dušo polaga naslednje besede: "Slovenci in Slovenke, spoštuje pravilo. Ostanite doma! In skupaj bomo premagali koronavirus."

Tudi sam v Miamiju skrbi, da družina ni izpostavljena zunanjim stikom. In vse več govoric je, da bi ga radi pri Heat, kjer se odlično počuti, zadržali še za naslednjo sezono – pogodba se mu po koncu te izteče. "Videli bomo. Veliko faktorjev je, moja družina, jaz. Prehitro je govoriti o tem. Ne razmišljam o naslednji pogodbi. Vedno sem bil osredotočen na sedanjost," je pred dnevi o morebitnem podaljšanju pogodbe dejal Dragić. V ameriških medijih so ob tem dodali, da bi mu lahko Miami za enoletno pogodbo navrgel novih 19,2 milijona dolarjev (17,5 milijona evrov) plače. A pri 33 letih verjetno razmišlja tudi bolj dolgoročno, zato ni izključeno, da se bo poleti odločil za pogodbo z daljšim časovnim rokom.