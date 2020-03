Število potrjenih okuženih v Sloveniji se bliža 300 #video

V Sloveniji je bilo do danes do 14. ure potrjenih 286 okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 8.730 testiranj. Pet bolnikov, ki se zdravijo na ljubljanski infekcijski kliniki, je v kritičnem stanju. V Mariboru pa zdravijo pacienta, čigar zdravstveno stanje se naglo slabša.

Na ljubljanski infekcijski kliniki trenutno zdravijo 21 bolnikov, ki so okuženi z virusom covid-19, od tega jih je pet v kritičnem stanju in lahko za posledicami okužbe umrejo. Tudi v mariborskem kliničnem centru obravnavajo bolnika, čigar zdravstveno stanje se naglo slabša.

Šest bolnikov v Sloveniji v kritičnem stanju

Kot so včeraj sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra, je med pet in 15 pacientov takšnih, ki so hospitalizirani na prehodnih oddelkih in jih obravnavajo s sumom okužbe, čakajo pa na izvide brisa. Pacienti so v povprečju stari okoli 60 let.

Okužba z virusom covid-19 ima značilen potek, praviloma se poslabša po slabem tednu dni. Bolezen je visoko smrtna v pozni starosti. V starostni skupini okoli 60 let je smrtnost od tri- do štiriodstotna.

Spremenili smo način testiranja na koronavirus

Kot je včeraj pojasnila Bojana Beović, vodja strokovne skupine, ki zagotavlja podporo vladnemu kriznemu štabu, so pristojni spremenili pristop do načina testiranja, kar pa ne pomeni manjšega števila testiranj. Kot je dejala, v Sloveniji na dan še vedno opravimo okoli tisoč testov.

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s stroko pripravilo novo definicijo za prijavo in spremljanje novega koronavirusa ter skladno s tem spremenilo tudi pot obravnave bolnikov s sumom na okužbo tako na primarni kot sekundarni ravni. Laboratorijsko testiranje bodo opravljali pri bolnikih, ki so ali bodo hospitalizirani, pa tudi pri zdravstvenih delavcih in oskrbovancih domov za starejše in socialnovarstvenih zavodih z akutno okužbo dihal z vročino ali brez nje, ne glede na to, ali potrebujejo hospitalizacijo.

Ministrstvo za zdravje in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta poleg tega pripravili še navodila za javne zdravstvene zavode, domove za starejše in za socialnovarstvene zavode, ki bodo dnevno poročali o potrebah in stanju, piše STA.

Poglejte si ključne informacije o koronavirusu, ki jih morate poznati.