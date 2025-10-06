Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
19.22

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 19.22

17 minut

Uefa odobrila selitev dveh ligaških tekem izven Evrope

STA

Aleksander Čeferin | Predsednik Uefe Aleksander Čeferin: Ta odločitev je izjemna in je ne smemo razumeti kot precedens. | Foto Guliverimage

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin: Ta odločitev je izjemna in je ne smemo razumeti kot precedens.

Foto: Guliverimage

Evropska nogometna zveza (Uefa) je odobrila izvedbo dveh tekem elitne španske La Lige in vrhunske italijanske serie A v Združenih državah Amerike oziroma Avstraliji. Prvi mož Uefe Slovenec Aleksander Čeferin je ob soglasju selitvi ligaških tekem na drugi celini poudaril, da gre za izjemi in ne gre za potrditev pravila za poznejša podobna ravnanja.

"Čeprav je obžalovanja vredno, da moramo dovoliti, da se ti dve tekmi izvedeta na drugih celinah, je ta odločitev izjemna in je ne smemo razumeti kot precedens," je v izjavi dejal predsednik Uefe Čeferin.

Pri Uefi so odločitev sprejeli, potem ko se je španska La Liga strinjala, da tekmo med Barcelono in Villarrealom, ki je bila predvidena za konec decembra, prestavi v Miami na Floridi.

Tudi pri italijanski serie A so se odločili, da bo tekmo med AC Milanom in Comom 8. februarja gostila v Perthu v Avstraliji. S tem se bodo izognili, da bi tekma sovpadla z otvoritveno slovesnostjo zimskih olimpijskih iger na milanskem stadionu San Siro.

Vendar je to sprožilo proteste evropskih navijaških skupin, ki so poteze označile za "absurdne, nedostopne in okoljsko neodgovorne".

Pri evropski zvezi so v izjavi zapisali, da so "ponovno izrazili svoje jasno nasprotovanje igranju domačih ligaških tekem zunaj njihove matične države". Kljub "splošnemu pomanjkanju podpore, ki so jo že izrazili navijači, druge lige, klubi, igralci in evropske institucije", pa v statutu mednarodne zveze Fife niso našli "jasnega regulativnega okvira", na podlagi katerega bi lahko nasprotovali tem potezam.

"Izvršni odbor Uefe se je nejevoljno odločil, da izjemoma odobri obe zahtevi, ki sta bili nanj naslovljeni," so v izjavi zapisali pri krovni organizaciji za nogomet na stari celini.

