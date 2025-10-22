Vodstvo Evropske nogometne zveze (Uefa) razpravlja o spremembi sistema kvalifikacij za nogometna evropska prvenstva vseh kategorij. Nemška tiskovna agencija dpa povzema časnik Sport Bild, kje pišejo, da naj bi Uefa sistem naredila podoben tekmovanju v ligi prvakov z ligaškim delom in s tekmami na izpadanje.

Zdajšnji model tekmovanja je po pisanju časnika za Uefo preveč predvidljiv, običajno sta na prvih dveh mestih favorita skupin. Novi sistem naj bi poskrbel za več zanimanja pri navijačih in televizijah.

Zamisel še ni dokončno oblikovana, seveda pa mora tovrstne spremembe potrditi najprej tudi izvršni odbor Uefe. "Morda bodo kvalifikacije res drugačne. Vsekakor pa ne bo večje število tekem, imeli bomo le bolj zanimiv format. O tem prav zdaj razmišljamo," pa je Sport Bild povzel izjavo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina na sejmu na Portugalskem.

Evropsko prvenstvo se v kratkem ne bo spreminjalo. "Ne verjamem, da bomo to spreminjali," je še dejal Čeferin. Še naprej bo na EP igralo 24 reprezentanc, najprej v skupinskem delu, nato tekme na izpadanje.

