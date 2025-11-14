Jürgen Klopp se vrača kot strokovni komentator

Karizmatični nemški nogometni strateg Jürgen Klopp bo med svetovnim prvenstvom, ki bo prihodnje leto v Kanadi, Mehiki in ZDA, delal kot televizijski strokovni komentator za MagentaTV, poroča revija Kicker.

"Pooseblja čisti nogomet in je trener svetovnega formata, ki je napisal neverjetne zgodbe o uspehu z Dortmundom in Liverpoolom," je za športno revijo povedal izvršni direktor nemškega Telekoma Rodrigo Diehl. Telekom je že prej podpisal pogodbo z nogometnim zvezdnikom Thomasom Müllerjem.

MagentaTV bo prenašala vse tekme svetovnega prvenstva prihodnje leto, gledalci pa bodo prenose gledali s komentarji vrhunske ekipe strokovnjakov. Spletni kanal Telekoma je na voljo naročnikom.

Po žrebu skupinskega dela 5. decembra bo znano, kateri strokovnjaki bodo spremljali tekme. "Če se bosta Thomas Müller in Jürgen Klopp dejansko skupaj pojavila pred kamero, bo vsa nogometno obsedena Nemčija zelo pozorno poslušala," je dejal član upravnega odbora Telekoma Diehl.

Odkar je končal svojo trenersko kariero pri Liverpoolu, je Klopp delal predvsem kot globalni vodja nogometa za podjetje za pijače Red Bull. Zdaj je dobil začasno stransko delo pri Telekomu, pri katerem se bo lahko zanašal na svoje prejšnje televizijske izkušnje.

Oseminpetdesetletni trener, ki je v nemški bundesligi treniral Mainz in Borussio Dortmund, je delal kot strokovnjak za nemško televizijo ZDF na svetovnem prvenstvu 2006 in evropskem prvenstvu 2008. Takrat je sodeloval tudi z Johannesom B. Kernerjem, ki zdaj vodi nogometne prenose za Telekom. Klopp je kasneje sodeloval tudi s televizijo RTL.

Od leta 2015 do 2024 je eno najlepših zgodb spisal z angleškim Liverpoolom, s katerim je leta 2019 osvojil ligo prvakov in klubsko svetovno prvenstvo ter leta 2020 premier league.

