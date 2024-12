Pepijn Lijnders ni več trener Salzburga

Biki iz Salzburga v sezoni 2024/25 kažejo zelo slabe predstave. V evropski ligi prvakov so na dosedanjih šestih tekmah dosegli le eno zmago in so na 32. mestu v 36-članski ligi, v domačem prvenstvu pa so na skromnem petem mestu. Sedemnajstkratni avstrijski prvak za vodilnim Sturmom iz Gradca zaostaja deset točk.

Ekipa iz Salzburga je pod vodstvom Nizozemca Pepijna Lijndersa, ki je ekipo prevzel letos poleti, na 28 tekmah dosegla le 13 zmag, sedem neodločenih izidov in doživela osem porazov.

Vodstvo kluba je sporočilo, da bo njegovega naslednika izbralo do 3. januarja prihodnje leto. Biki so v zadnjih devetih mesecih zamenjali že tri trenerje, sredi aprila se je poslovil Gerhard Struber, po koncu sezone začasni trener Onur Cinel, danes pa še nekdanji dolgoletni pomočnik slovitega nemškega strokovnjaka Jürgena Kloppa pri angleškem Liverpoolu.

Jürgen Klopp je sicer glavni koordinator vseh nogometnih klubov Red Bulla v Avstriji, Nemčiji, Angliji, ZDA, Braziliji in na Japonskem.