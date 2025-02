Liverpool pridelal kar 69 milijonov izgube

Angleški nogometni klub Liverpool je v lanskem letu zabeležil 57 milijonov funtov (69 milijonov evrov) izgube pred obdavčitvijo, saj so njegova odsotnost v ligi prvakov in skokoviti administrativni stroški terjali svoj davek.

Po izgubi v višini devet milijonov funtov (10,9 milijon evrov) prejšnje leto je padec medijskih prihodkov za 38 milijonov funtov (46 milijona evrov) za obdobje 2023/2024 skupaj s podobnim povečanjem splošnih stroškov povzročil, da je FC Liveprool že drugo sezono preživel v rdečih številkah.

Medtem ko so komercialni prihodki narasli za 36 milijonov funtov (43,5 milijona evrov) in prvič presegli 300 milijonov funtov (363 milijonov evrov), vsi prihodki na dan tekme pa so se zaradi odprtja nove tribune Anfield Road povečali za 22 milijonov funtov (26,6 milijona evrov), so se stroški osebja - predvsem plače in pripadajoči bonusi - povečali za 13 milijonov funtov (15,7 milijona evrov) na 386 milijonov funtov (467 milijonov evrov).

Jürgen Klopp Foto: Reuters To je bilo deloma posledica bonusov za kvalifikacije za ligo prvakov in zmago v ligi v lanski sezoni, medtem ko so izplačila za pokritje preostalega obdobja iz pogodb z Jürgenom Kloppom in njegovim osebjem, ker so vsi odšli lansko poletje, znašala 9,6 milijona funtov (11,6 milijona evrov). Maso za plače je znižal odhod tistih z višjimi zaslužki, kot so Roberto Firmino, Fabinho, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita in James Milner.

Vendar pa je nakup Alexisa Mac Allisterja, Dominika Szoboszlaija, Wataruja Enda in Ryana Gravenbercha za skupaj 150 milijonov funtov (181,5 milijona evrov) ter podaljšanje enajstih pogodb ter zaposlovanje in podaljšanje dogovorov za žensko ekipo dodalo dodatne stroške.

Liverpool trenutno zaseda prvo mesto v premier ligi in mu res dobro kaže, da tudi osvoji lovoriko. Foto: Reuters

Kljub temu je glavna finančna direktorica Jenny Beacham dejala, da bo klub ohranil "možnosti naložb v naše delovanje, infrastrukturo in igralce". In še: "Upravljanje finančno vzdržnega kluba je še naprej naša prednostna naloga in ob nenehnem povečevanju stroškov je bistvenega pomena, da vsako leto rastejo prihodki, da se ohrani finančna stabilnost."

Pozitivno je, da se je bančni dolg zmanjšal za 10 milijonov funtov (13,1 milijona evrov) na 116 milijonov (140 milijonov evrov), medtem ko bo povrnitev prihodkov lige prvakov prinesla še veliko dodatkov.

Že uvrstitev na vrh skupinskega dela naj bi bila vredna vsaj 83,8 milijona funtov (111 milijonov evrov) z nadaljnjimi 47 milijoni funtov (57 milijonov evrov) za igranje. Morebiten uspeh v domači premier league in polno delujoča Anfield Road bosta zagotovila novo pomembno spodbudo za finance, kar bo klub verjetno potisnilo v bolj zdrav finančni položaj.