Nemški nogometni trener Jürgen Klopp se vrača v šport. Pri pokrovitelju in lastniku Red Bullu bo prevzel vlogo glavnega koordinatorja nogometnih klubov, poročajo avstrijski in nemški mediji.

Časnik Bild in televizija Sky poročata, da je 57-letni Klopp podpisal dolgoročno pogodbo z avstrijskim proizvajalcem energijskih pijač, delo pa bo začel 1. januarja prihodnje leto.

"Svojo vlogo vidim predvsem kot mentorja trenerjem in vodstvu klubov Red Bull, navsezadnje sem del organizacije, ki je edinstvena, inovativna in usmerjena v prihodnost. Kot sem rekel, me to ne bi moglo bolj navdušiti," je v izjavi za avstrijsko podjetje dejal Klopp, ki je izjemno priljubljen pri svojih nekdanjih klubih.

Nekdanji trener Mainza in Borussie Dortmunda je poleti po devetih sezonah prekinil sodelovanje z angleškim velikanom Liverpoolom. Zdaj ga čaka nova vloga. Strateško bo povezoval vse klube, s katerimi sodeluje Red Bull - Leipzig, kjer igrata Slovenca Kevin Kampl in Benjamin Šeško, Salzburg, Leeds United, New York Red Bulls, Bragantino (Brazilija) in Omiya Ardija (Japonska), piše nemška tiskovna agencija dpa.

Klopp naj bi klubom pomagal pri razvoju, zelo pomembna pa bo tudi njegova vloga v povezavi z nogometnimi managerji pri iskanju primernih okrepitev in strokovnega osebja v klubih.

"Moja vloga se je morda res spremenila, toda moja strast do nogometa in ljudje, ki delajo nogomet to, kar je, se niso spremenili," je še dejal nemški strokovnjak, ki bo imel uradno predstavitev nove zaposlitve sredi januarja.

