Klubska ikona Leicester Cityja pokvarila načrte Tottenhamu

Haaland sezono odprl z golom v 18. minuti

Erling Haaland pred prvo tekmo sezone Foto: Reuters Derbi uvodnega kroga se je igral na Stamford Bridgu, kjer je pri okrepljenem Chelseaju gostoval precej zdesetkani prvak Manchester City. Manjkata Rodri, ki še ni povsem zacelil poškodbe z evropskega prvenstva, in Oscar Bobb, ki si je nogo zlomil ta teden. Obenem pa so angleški reprezentanti Phil Foden, Jack Gralish in John Stones tekmo začeli na klopi za rezerviste, saj so se po podaljšanih počitnicah pripravam priključili šele ta teden. Je bil pa na novo sezono doseganja zadetkov pripravljen Erling Haaland.

Erling Haaland in Levi Colwill Foto: Reuters In po natančni podaji Bernarda Silve je v 18. minuti tudi zabil svoj prvi gol sezone. Na svoji 100. tekmi za sinjemodre je tako dosegel že 91. gol. Pred koncem polčasa je bil City pred povišanjem vodstva, a je izvrsten strel Jeremyja Dokuja s še boljšim posredovanjem zaustavil vratar Robert Sanchez. V zadnji minuti je zadel Nicolas Jackson, a je stranski sodnik takoj dvignil zastavico za prepovedan položaj. Nogometaš Chelseaja je bil besen kot ris, a je ofsajd potrdil tudi ogled s počasnim posnetkom.

Tako Haaland kot Jackson sta imela novo izvrstno priložnost na začetku drugega polčasa. A sta bila na pravem mestu vratarja Sanchez in Ederson. V 66. minuti je City prišel do zadetka, ko je mrežo zatresel Rico Lewis, a ga je sodnik zaradi prekrška razveljavil. V 84. minuti je prvo zmago sezone za aktualne prvake potrdil hrvaški reprezentant Mateo Kovačić, ki je zadel za končni izid 2:0.

Naslednik Kloppa debitiral in se že vpisal v zgodovino!

Angleški velikan Liverpool je z zmago odprl sezono angleškega nogometnega prvenstva. V gosteh je premagal Ipswich Town z 2:0 (0:0) in uspešno začel novo obdobje po odhodu uspešnega nemškega stratega Jürgna Kloppa. Nemca, ki je na klopi rdečih iz mesta Beatlov sedel od oktobra 2015, je pred to sezono nasledil Nizozemec Arne Slot. Ta je svoje delo začel z zmago na prvi uradni tekmi na klopi Liverpoola.

Arne Slot se je zapisal v zgodovino Liverpoola kot prvi trener, ki je na krstni tekmi v premier league v 21. stoletju dobil tekmo. Foto: Reuters

Potem ko so se rdeči v prvem polčasu še mučili z novincem med prvoligaši, so v drugem delu postavili stvari na svoje mesto in ob popolni prevladi dvakrat zadeli prek Dioga Jote (60. minuta) in Mohameda Salaha (65.). Ipswich prvič po sezoni 2001/02 nastopa med angleško elito, edini naslov pa je osvojil v sezoni 1961/62.

Arne Slot je prvi trener Liverpoola v tem stoletju, ki je zmagal na krstni ligaški tekmi. Jürgen Klopp je v prvi tekmi leta 2015 remiziral s Tottenhamom (0:0), pred njim niso na debiju v prvenstvu zmagali Rafael Benitez, Roy Hodgson, Kenny Dalglish in Brendan Rodgers. Zadnji trener Liverpoola pred Slotom, ki je zmagal na prvi tekmi, je bil tako Gerard Houllier, ki je leta 1998 z 2:1 ugnal Southampton.

Leicester do točke proti Tottenhamu

V zadnji tekmi prvega kroga sta se povratnik med elito Leicester City in londonski velikan Tottenham razšla brez zmagovalca (1:1). Londončane je v 27. minuti povedel v vodstvo Pedro Porro, 30 minut pozneje pa je končni rezultat postavil 37-letni kapetan gostiteljev Jamie Vardy. Predstavlja klubsko ikono, leta 2016 pa je bil najboljši strelec lisic, ko so senzacionalne postale angleški prvaki.

Ko je v 79. minuti zapustil igro, si je privoščil navijače Tottenhama. Obrnil se je proti njim, pokazal na klubski grb na dresu in vzdignil v zrak en prst. S tem jim je dal vedeti, kako je Leicester za razliko od Tottenhama že postal prvak v tekmovanju premier league.

Jamie Vardy je popeljal Leicester City do uvodne točke v tej sezoni. Foto: Reuters

Topničarji zmagali v režiji Havertza in Sakaja

Arsenal je prav tako zmagovito začel novo sezono. Na domačem Emiratesu so z 2:0 premagali Wolverhampton. V prvem polčasu je najprej zadel Kai Havertz v 25. minuti. Do drugega zadetka v 74. minuti se je Arsenal malce mučil, nato pa je vse dvome o zmagovalcu razrešil Bukayo Saka, sicer podajalec pri prvem golu.

Kai Havertz in Bukayo Saka sta prispevala po zadetek in podajo. Foto: Reuters

Brighton je pod vodstvom novega trenerja, komaj 31-letnega Fabiana Hürzelerja, v gosteh s 3:0 premagal Everton. Ob zmagi je rekord po številu zaporednih sezon z odigranimi tekmami na najvišji ravni postavil James Milner. Izkušeni Anglež je 23. sezono zapovrstjo vknjižil nastop v premier league in s tem prehitel Ryana Giggsa z 22 zaporednimi sezonami med letoma 1992 in 2013.

Newcastle je bil po golu Joelintona (45.) kljub igralcu manj za večji del tekme na koncu boljši od Southamptona z 1:0, na zadnji tekmi dneva pa je prejšnjo sezono četrtouvrščena Aston Villa v gosteh po zadetku Jhona Durana v 79. minuti z 2:1 ugnala West Ham. Neodločen izid med Nottingham Forestom in Bournemouthom (1:1) je zaznamovala huda poškodba Danila. Brazilec si je po zračnem dvoboju ob pristanku zlomil nogo in bo z igrišč bržčas odsoten večji del sezone 2024/25.

Brazilec Danilo si je v uvodnem nastopu v novi sezoni zlomil nogo. Foto: Reuters

Tekmovalno obdobje 2024/25 sta sicer s petkovo večerno tekmo odprli zasedbi Manchestra Uniteda in Fulhama. Rdeči vragi so jo s poznim zadetkom novinca Joshue Zirkzeeja dobili z 1:0.

Rezervist Joshua Zirkzee je tik pred koncem tekme zadel za vodstvo Manchestra Uniteda z 1:0. Foto: Reuters

