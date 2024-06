Maresca uradno prevzel Chelsea

Pri londonskem nogometnem klubu Chelsea so danes sporočili, da bo novi trener njihovega moštva Italijan Enzo Maresca. Slednji je s Chelseajem podpisal petletno pogodbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Maresca je na trenerskem stolčku nasledil Argentinca Mauricia Pochettina, pred prihodom v London pa je bil trener Leicester Cityja, ki ga je v letošnji sezoni popeljal do naslova prvaka v drugi angleški ligi. Pred tem je bil pomočnik Pepa Guardiole pri Manchester Cityju.

Nad njim so bili zelo navdušeni tudi vodilni možje pri Chelseaju, o čemer priča tudi izjava klubskega vodstva, v kateri so zapisali, da je Maresca zelo nadarjen trener, ki bo izpolnjeval klubsko vizijo in tekmovalne cilje.

Chelsea je klubsko sezono v Angliji končal na šestem mestu, kar je zadostovalo za uvrstitev v konferenčno ligo.