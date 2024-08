Uvodni krog angleškega prvenstva je žal zaznamovala tudi huda poškodba, ki jo je utrpel Danilo Oliveira. Brazilski zvezni igralec Nottingham Foresta si je v sedmi minuti dvoboja z Bournemouthom po nesrečnem doskoku zlomil nogo. Občinstvo je v trenutku utihnilo, igralci so se držali za glavo, Južnoameričan, ki so ga z zelenice odpeljali na nosilih, pred tem pa zakrili pogled nanj s plahtami, pa bi lahko že končal sezono. Po vsega sedmih odigranih minutah!

Dvoboj med Nottinghamom in Bournemouthom se je končal brez zmagovalca (1:1). Obračun, na katerem je nekdanji slovenski reprezentant in donedavni direktor reprezentanc na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) Miran Pavlin debitiral v premier league kot tehnični direktor Foresta, je postregel z grozljivo poškodbo. V sedmi minuti jo je utrpel Brazilec Danilo Oliveira. Pri doskoku, pred tem ni bil v stiku ali duelu s katerim izmed tekmecem, si je zlomil nogo in obležal v bolečinah na tleh.

Občinstvo je v trenutku utihnilo, komentatorji so izpostavili, da se je na igrišču slišal zlom kosti v nogi. Igralci so se prijeli za glavo, nato pa so varnostniki s plahtami zakrili pogled na osmoljenca v vrstah Foresta, ko je prejemal zdravniško pomoč. Po osmih minutah so ga z nosili odnesli z igrišča, nato pa je bil prepeljan v bolnišnico. Po prvih neuradnih informacijah je poškodba tako huda, da bi lahko Brazilec že odigral svoje v tej sezoni. Po le sedmih minutah, ki jih je odigral proti Bournemouthu.

