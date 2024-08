Sinjemodri še po peto zaporedno lovoriko na Otoku

S petkovo tekmo ob 21. uri med Manchester Unitedom in Fulhamom se bo na Otoku začela nova sezona angleškega nogometnega prvenstva. Sezona 2024/25 bo že 126. po vrsti v najmočnejši angleški ligi in 33. pod imenom Premier League. Naslov prvaka bo branil Manchester City, ki je lani še četrtič zapovrstjo stal na vrhu Anglije.

Sinjemodri meščani iz Manchestra so v minuli sezoni še desetič v svoji zgodovini dvignili lovoriko v angleškem prvenstvu, s čimer so se utrdili na četrtem mestu večne lestvice. Pred novo sezono niso bistveno spreminjali svojega kadra, najbolj odmeven je bil odhod Argentinca Juliana Alvareza k Janu Oblaku v Atletico Madrid. Sicer pa so v svoje vrste iz Troyesa pripeljali Brazilca Savinha.

Manchester United ostaja na vrhu Največ angleških naslovov imajo še vedno njihovi mestni tekmeci, igralci Uniteda, ki so bili prvaki dvajsetkrat. En naslov manj ima Liverpool, londonski Arsenal pa je pri 13. Tudi pod okriljem Premier League imata Manchestrska kluba največ lovorik, United jih ima 13, City pa osem. Sledi Chelsea, ki je pri petih.

Chelsea zapravil blizu 200 milijonov evrov

Modri iz Londona pa so bili znova najbolj dejavni v času poletnega prestopnega roga, za nove okrepitve naj bi porabili blizu 200 milijonov evrov. Med dražjimi je bil portugalski vezist Pedro Neto, ki je prestopil iz Wolverhamptna. Od kluba so se medtem poslovili maroški krilni igralec Hakim Ziyech ter obrambna trojica Ian Maatsen, Lewis Hall in Thiago Silva.

Med bolj dejavnimi v prestopnem roku so bili tudi pri Aston Villi, sicer četrtouvrščenem klubu pretekle sezone. Ta je v svoje vrste med drugim pripeljala Maatsena ter belgijskega vezista Amadouja Onanaja iz Evertona.

Drugi s pretekle sezone Arsenal je v svoje vrste zvabil italijanskega branilca Riccarda Calafiorija iz Bologne, a ob tem Laziu posodil branilca Nuna Tavaresa. K Fulhamu je odšel domači vezist Emile Smith Rowe.

Jürgen Klopp je Liverpoolu pomahal v slovo. Foto: Guliverimage

Nova doba za Liverpool

Liverpool je po odhodu trenerja Jürgena Kloppa, ki ga je zamenjal Nizozemec Arne Slot, ohranili ogrodje moštva. Tretji iz pretekle sezone zaenkrat niso pripeljali kakšnih okrepitev, so se pa poslovili od vezistov Fabia Carvalha in Thiaga Alcantare ter branilca Joela Matipa.

Bolj dejavni so bili pri Unitedu, ki je lani z osmim mestom znova razočaral. Ti so se okrepili s francoskim branilcem Lenyjem Yorojem in nizozemskim napadalcem Joshuo Zirkzeejem. Poslovili se je domači vezist Mason Greenwood, ki se je pridružil Marseillu.

Pri Tottenhamu iz Londona skušajo z nekaterimi okrepitvami v napadu znova poseči po samem vrhu, tako so se klubu pridružili napadalec Dominic Solanke ter vezista Archie Gray in Šved Lucas Bergvall, odšli pa so Pierre-Emile Hojberg, Eric Dier in Ivan Perišić.

Ipswich Town se po 22 letih vrača v premier league. Foto: Guliverimage

Ipswich se vrača po 22 letih

V lanski sezoni so si napredovanje iz druge angleške lige med elito priigrali Leicester City, Ipswich Town in Southampton. Prvi in slednji se vračata med elito po enoletni odsotnosti, Ipswich, sicer nekdaj že prvak Anglije, se po drugi strani vrača po 22 letih. Precej dejavni pri iskanju okrepitev pred izzivom v prvi ligi so bili tako pri Ipswichu in Southamptnu, medtem ko je prvak s sezone 2015/16 Leicester bil bolj zadržan.

Od lige so se lani poslovili Luton Town, Burnley in Sheffield United, ki so v prvi ligi zdržali zgolj eno sezono.

Prvi krog odpirata ...

Prvi krog letošnje sezone bo na sporedu že konec tega tedna, ko se bosta pomerila Manchester United in Fulham. Večina dvobojev bo na vrsti v soboto. Novinec Ipswich Town, nekdanji prvak Anglije v sezoni 1961/62, bo sprva gostil Liverpool. Lanski podprvak Arsenal bo doma gostil Wolverhampton, sledijo pa še tekme Everton - Brighton, Newcastle - Southampton, Nottingham Forest - Bournemouth ter West Ham - Aston Villa.

Ligaško sezono bodo meščani odprli v nedeljo, ko jih čaka že prvi resnejši preizkus, saj bodo gostovali pri Chelseaju. Ta dan se bosta v angleški prestolnici merila še Brentford in Crystal Palace. Uvodni krog bosta v ponedeljek sklenila Leicester City in Tottenham.

