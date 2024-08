Splitski Hajduk je novo sezono začel že tradicionalno na krilih navijaške evforije, s katero se ne more, zlasti v luči kar 19-letnega čakanja na naslov hrvaškega prvaka, pohvaliti veliko klubov na svetu. Že tako vroče poletne mesece sta še dodatno ogrela prihoda Ivana Rakitića in trenerja Gennara Gattusa, a je bilo idile v dalmatinski prestolnici hitro konec. Kaj se je zgodilo?

Navijače Hajduka ne jezita le slaba igra in pomanjkanje zadetkov, ampak tudi afera, po kateri so ostali brez Ivana Perišića. Vročekrvni italijanski strateg Gennaro Gattuso je namreč prejšnji teden zaradi nespoštovanja discipline na treningu kaznoval 35-letnega Hrvata, ki je spomladi uresničil veliko željo in kot otrok Hajduka končno zaigral za člansko ekipo, po vrnitvi po težki poškodbi ne igra nogometa, s katerim si je v zadnjem desetletju ustvaril status enega najboljših krilnih igralcev v tem delu Evrope.

Gattuso je 35-letnega Dalmatinca odpisal za nedeljsko gostovanje v Zagrebu pri Lokomotivi, na katerem je Hajduk po vnovični skromni predstavi osvojil le točko (1:1) ter napravil prvi spodrsljaj v tej sezoni. Po tekmi je še dejal, da ga je Perišić pred 20 dnevi seznanil s tem, da bi rad zapustil Hajduk.

Gennaro Gattuso je s seznama kandidatov za nedeljsko tekmo v Zagrebu odstranil Ivana Perišića, nato pa pojasnil, da mu je igralec pred 20 dnevi prišel v pisarno izrazit željo, da bi zapustil klub. Foto: Guliverimage

Igralec je na dan srečanja v Zagrebu prek Instagrama sporočil, da ne misli javno prati perila v javnosti na dan tekme, da pa bi lahko kaj več povedal po njej. Dalmacija na njegove besede še čaka, so mu pa mnogi navijači že prek socialnih omrežij dali vedeti, da so jezni na dolgoletnega hrvaškega reprezentanta (134 nastopov in 33 zadetkov) ter mu očitajo, da je izkoristil klub. Da je izbral Hajduk le zaradi tega, da se bo čim hitreje vrnil v formo in po dolgi odsotnosti z igrišč pripravil za Euro 2024. To mu ni uspelo v popolnosti.

Ker so kritične pripombe na račun Perišića na socialnih omrežjih prešle meje dobrega okusa, se je oglasil splitski klub in dal vedeti, da si ne zasluži takšnih besed. V torek, ko je o tem spregovoril športni direktor Nikola Kalinić, je postalo jasno, da Perišić zapušča klub.

Izjava sportskog direktora Nikole Kalinića. pic.twitter.com/yCMYRP79Cn — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 13, 2024

''Obžalujemo, da se je ustvarilo ozračje, izrazito negativno za klub, zlasti pa za Ivana in njegovo družino, ki so doživeli številne nevšečnosti,'' je dejal nekdanji napadalec in dodal, kako je prišlo do sporazumne odločitve o tem, da eden najbolj izkušenih hrvaških reprezentantov zapušča Hajduk.

Ga želi Flick pripeljati v Barcelono?

Ivan Perišić in Hansi Flick sta odlično sodelovala v sezoni 2019/20. Foto: Guliverimage Perišić je pozno spomladi s Hajdukom izkusil krizno obdobje, v katerem je šlo Splitčanom vse narobe, nato je podobno doživel še s Hrvaško na evropskem prvenstvu na nemških zelenicah. Na začetku sezone v belem dresu ni pokazal veliko, zato je še bolj senzacionalno zvenela novica, da bi lahko Perišić vendarle v kratkem zapustil Hajduk in se odpravil k enemu največjih evropskih klubov, k Barceloni!

Odlično ga namreč pozna novi trener Kataloncev Hansi Flick, ki ga je vodil pred štirimi leti pri Bayernu, ko je Perišić pomagal Bavarcem do trojne krone, tudi naslova evropskega prvaka. Ker ima Perišić s Hajdukom sklenjen dogovor, da lahko od 29. avgusta do 6. septembra zapusti Split za simboličnih 200 tisoč evrov, bi se lahko katalonski klub, ki zaradi finančne krize pazi na vsak evro, odločil ravno za ta korak. Še vedno si prizadeva iz Bilbaa pripeljati enega izmed junakov nedavnega Eura 2024, po povratniku Daniju Olmu se želi okrepiti še z Nicom Williamsom. Perišić bi v tem primeru predstavljal ravno rezervo na položaju levega krilnega napadalca.

Splitski Hajduk je v prejšnji sezoni v domačem prvenstvu osvojil le tretje mesto, primat na Hrvaškem pa je ohranil zagrebški Dinamo. Tako sta se na večnem derbiju v Splitu pomerila soigralca iz hrvaške reprezentance Bruno Petković in Ivan Perišić. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da je Perišić v svoji bogati karieri zaigral že v italijanskem (Inter), nemškem (Borussia D., Wolfsburg in Bayern) in angleškem prvenstvu (Arsenal), dokazovanje v tujini pa začel pri francoskem Sochauxu, pri katerem je zaradi mladosti zaigral le za drugo ekipo. Če bi se preselil k Barceloni, bi dopolnil zbirko petih najmočnejših lig v Evropi.

Nikola Kalinić je sporočil, kako Ivan Perišić zapušča Hajduk. Foto: Guliverimage Evforičnega dogajanja pri Hajduku, Poljud je bil razprodan na uvodnih tekmah sezone proti ferskemu HB (2:0) in Slaven Belupu (2:1), je tako hitro konec.

Po remiju v Zagrebu ne manjka kritik na račun blede igre pod vodstvom Gattusa, kar je slabo izhodišče pred četrtkovo povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Splitu s slovaškim Ružomerokom (prva tekma se je končala z 0:0), za dodaten nemir pa je poskrbela še afera med Perišićem in Gattusom, po kateri je splitski klub ostal brez enega najbolj prepoznavnih in uspešnih hrvaških nogometašev. Drugi, 36-letni Ivan Rakitić, ostaja na Poljudu, v četrtek pa bo se bo prvič na evropski tekmi predstavil v Splitu v belem dresu.