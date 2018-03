Foto: Reuters

… leta 2016 je umrl Johan Cruyff, nizozemska legenda in eden najboljših nogometašev vseh časov.

Cruyff je kot igralec najslavnejša leta preživel v Ajaxu in Barceloni. Z Ajaxom je bil osemkrat državni prvak, trikrat evropski (1971, 72 in 73), z Barcelono pa je enkrat osvojil špansko prvenstvo in španski kraljevi pokal.

Z nizozemsko reprezentanco je na svetovnem prvenstvu leta 1974 v Nemčiji šele v finalu priznal premoč reprezentanci gostiteljev, na evropskem prvenstvu leta 1976 v Jugoslaviji pa so bili Cruyffovi tulipani tretji, potem ko so v malem finalu premagali jugoslovansko izbrano vrsto.

Cruyffa so trikrat izbrali za najboljšega nogometaša Nizozemske in dvakrat za najboljšega športnika Nizozemske, trikrat je osvojil zlato žogo …

Slavni Nizozemec se je izkazal tudi kot trener. Z Ajaxom je dvakrat osvojil nizozemski poka in leta 1987 dobil evropski pokal pokalnih zmagovalcev, z Barcelono pa štirikrat osvojil Španijo, enkrat pokal Uefa in evropski pokal pokalnih zmagovalcev, v ligi prvakov pa leta 1989 izgubil v finalu proti Milanu.

Cruyff je bil eden od pionirjev tako imenovanega totalnega nogometa, ki ga je povzel v slavni izjavi: "V moji ekipi je vratar prvi napadalec in napadalec prvi branilec."

Zgodilo se je še …

Leta 1935 je na nogometni tekmi proti Avstriji (2:0) na Dunaju za Italijo prvič nastopil Silvio Piola, s 30 zadetki na 34 nastopih tretji na večni lestvici strelcev "azzurrov". Že ob debiju je nakazal, da je izjemen golgeter in zabil dva gola.

Leta 1936 je bila odigrana najdaljša hokejska tekma v finalu za Stanleyjev pokal do zdaj. Montreal je Detroit premagal z 1:0, potrebnih pa je bilo kar šest podaljškov, skupaj 176 minut igre.

Leta 1992 je bila ustanovljena Nogometna zveza Azerbajdžana.

Leta 1999 je bilo zaradi bombnih napadov vojaške zveze Nato prekinjeno redno tekmovanje v jugoslovanski nogometni ligi pri vodstvu Partizana iz Beograda, ki je do takrat zbral 66 točk, njegov najbližji zasledovalec Obilić pa je imel dve točki manj. Ker se je sezona bližala koncu, so nogometne oblasti nato 12. junija Partizanu podelile naslov jugoslovanskega prvaka za tisto leto.

Leta 2001 je nogometna reprezentanca Slovenije v Moskvi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2002 igrala jubilejno 70. uradno tekmo in proti Rusiji remizirala z 1:1. Domača reprezentanca je v sedmi minuti povedla z 1:0, a je nato po podaji Zlatka Zahoviča v 21. minuti zadel Aleksander Knavs in izenačil na 1:1.

Leta 2007 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2008 gostovala v Skadru pri Albaniji in na izjemno nezanimivi tekmi remizirala brez zadetka. Na tej tekmi je prvič v kvalifikacijah v vlogi selektorja nastopil Matjaž Kek, ki je nasledil Branka Oblaka.

Leta 2007 je bila odigrana prva tekma na novozgrajenem angleškem nogometnem štadionu v Londonu, na Wembleyju, ki po novem sprejme 90 tisoč navijačev. Na tekmi reprezentanc do 21 let med Anglijo in Italijo, ki se je končala z izidom 3:3, se je zbralo nekaj manj kot 60 tisoč ljudi. Junak je bil mladi Italijan Giampaolo Pazzini, ki je prvi gol na svetem nogometnem objektu zabil že v 28. sekundi, kasneje pa prispeval še dva.

Rodili so se ...

1947 – nekdanji škotski nogometaš Archie Gemmill

1949 – nekdanji nizozemski nogometaš Ruud Krol

1954 – nekdanji slovenski hokejist Marjan Žbontar

1963 – nekdanji danski nogometaš Lars Elstrup

1968 – nekdanji slovenski nogometaš Mihael Kebe

1972 – nekdanji francoski nogometaš Cristophe Dugarry

1973 – nekdanja danska plavalka Mette Jacobsen

1973 – nekdanji poljski nogometaš Jacek Bak

1973 – nekdanji češki hokejist David Moravec

1974 – nekdanji ruski atlet Sergej Kljugin

1975 – nekdanji švedski teniški igralec Thomas Johansson

1976 – nekdanji igralec ameriškega nogometa (NFL) Peyton Manning

1977 – nekdanji ruski hokejist Maksim Kuznecov

1978 – slovenski nogometaš Gregor Mirtič

1978 – nekdanji češki nogometaš Tomaš Ujfaluši

1984 – ameriški košarkar Chris Bosh

1985 – romunski nogometaš Nicolae Mitea

1987 – brazilski nogometaš Ramires

1991 – slovenska teniška igralka Dalila Jakupović