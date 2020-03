Jan Oblak prejel pohvalo, ki je očarala svet kot še nobena

To je bila tekma, ki je ponudila vse, kar lahko vrhunski nogomet ponudi, eden izmed osrednjih junakov pa je bil Slovenec. Jan Oblak, hobotnica madridskega Atletica, je s svojimi lovkami na Anfieldu branil kot v transu, proti evropskemu prvaku zbral devet obramb in bil ključni mož španskega velikana pri napredovanju v četrtfinale. Po dvoboju se je naposlušal pohval, najlepšo mu je izrekel trener Diego Simeone.

Ko je Brazilec Roberto Firmino na začetku prvega podaljška zatresel mrežo Atletica in podvojil prednost na 2:0, ta bi že zadoščala za napredovanje Liverpoola v četrtfinale lige prvakov, so se nad taborom Atletica zgrnili temni oblaki. Deževalo je vso tekmo, a ne le iz neba nad Liverpoolom. Deževale so tudi obrambe 27-letnega Jana Oblaka, takšne in drugačne, bolj in manj zahtevne. Škofjeločan je branil tako suvereno, da je paral živce razigranemu napadu evropskih prvakov, željnih maščevanja Atleticu za poraz v Madridu (0:1).

Atletico brez Oblaka ne bi dočakal podaljška

Škofjeločan je v sredo paral živce bodočim angleškim prvakom. Foto: Reuters V rednem delu ga je po izvrstnem strelu z glavo premagal le Georginio Wijnaldum, Andrew Robertson je zatresel prečko, preostali strelci Liverpoola, prednjačili so Alex Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah in Trent Alexander-Arnold, pa so izkusili enega najpopolnejših večerov slovenskega vratarskega asa. Bil je skoraj nepremagljiv in vlival pogum soigralcem, da je na Anfieldu mogoče pripraviti presenečenje. Brez njega bi se ladja Atletica na Otoku potopila že v rednem delu, tako pa se je tekma prevesila v podaljšek, v katerem se je Liverpool po zadetku Firmina resda že videl med četrtfinalisti, a je sledil preobrat preobratov.

Rdeči so prejeli kar tri zadetke, pri prvem je imel prste vmes vratar Adrian, tako da so navijači Liverpoola še bolj objokovali zdravstvene težave, zaradi katerih ni mogel med vratnicama stati Alisson Becker. "Ni težko priznati, da bi bil rezultat, če bi Oblak branil za Liverpool, Adrian pa za Atletico, povsem drugačen," so zapisali pri angleškem časniku The Daily Telegraph.

Proslavljanje zmage Atletica pred navijači na Anfieldu:

Španec Adrian je gladko izgubil vratarski dvoboj z Oblakom. Ta je prejel priznanje za igralca dvoboja in s tem postal še drugi Slovenec, ki je zaznamoval evropski teden s tovrstno nagrado. Pridružil se je Josipu Iličiću ter poskrbel za eno najlepših slovenskih sredin tedna v zgodovini evropskih klubskih tekmovanj. "To je bila ena najpopolnejših vratarskih predstav gostujoče ekipe, kar jih je kadarkoli videl Anfield," je poudaril Liverpool Echo.

Kar je Messi za Barcelono, je Oblak za Atletico!

Diego Simeone po velikem preobratu Atletica ni skrival sreče. Foto: Reuters Eno najlepših pohval na račun Oblaka je po nepozabni zmagi izrekel njegov trener Diego Simeone. "Oblak je zelo pomemben za našo ekipo. Tako kot Savić, Felipe, Joao Felix … Imamo najboljšega vratarja na svetu. Tako kot ima Barcelona Messija, ki dela razliko na igrišču, imamo mi Oblaka. Naši navijači bodo še dolgo pomnili njegovo predstavo v Liverpoolu," je poudaril Argentinec, ki mu je uspel veliki podvig, saj je po zaslugi Marcosa Llorenteja (dva zadetka) in Alvara Morate, oba sta vstopila v igro s klopi, izločil Kloppovo četo.

Besede Simeoneja o primerjavi nekdanjega vratarja Olimpije in Benfice s superzvezdnikom Barcelone Lionelom Messijem so očarale svet. Skoraj ga ni medija, ki jih ne bi prenesel bralcem in bralkam. "Oblak je ohranil Atletico pri življenju. Zasluži si vse čestitke. Koliko udarcev je ubranil? Odličen vratar je," je dodal Nizozemec Virgil van Dijk, po mnenju mnogih najboljši obrambni igralec na svetu.

Atletico je pripravil presenečenje in izločil aktualnega evropskega prvaka. Foto: Reuters

"Za Janom Oblakom je odlična tekma. Ustvarili smo si veliko priložnosti, a nismo mogli najti poti do mreže. Nismo zmogli doseči še tretjega zadetka, ki bi odločil dvoboj v našo korist," so bile besede kapetana Liverpoola Jordana Hendersona, ki se od Evrope poslavlja nepričakovano hitro. Dodal je, da je Liverpool dal vse od sebe, a preprosto ni zmogel več. Zlasti zaradi hobotnice v vratih Los Colchoneros, velikega ponosa Atletica in slovenskega nogometa.

Oblak je prejel nagrado za igralca tekme:

🙌 Y Oblak se hizo 𝐆𝐈𝐆𝐀𝐍𝐓𝐄.



Nuestro portero logró el premio al mejor del partido, #UCLMOTM, tras su soberbia actuación. Enhorabuena! 👏



⚽ #LFCAtleti

⭐ #UCL | 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/GGULMbYgzF — Atlético de Madrid (@Atleti) March 11, 2020