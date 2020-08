Oblakovi z enodnevno zamudo prispeli v Lizbono

Atletico je v ponedeljek sporočil imeni nogometašev, ki sta bila pozitivna. Gre za hrvaškega reprezentanta Šimeta Vrsaljka in argentinskega napadalca Angela Correo. Oba ne kažeta znakov okužb in sta v izolaciji. Ostale člane ekipe in osebja kluba so znova testirali in vsi izvidi so negativni.

Angel Correa je bil kandidat za nastop v portugalski prestolnici, Vrsaljko pa tam zagotovo ne bi igral, saj je bil v procesu zdravljenja poškodbe.

Štirje člani mlajše selekcije

V Lizbono bo odpotovalo 25 nogometašev Atletico Madrida, namesto omenjenih dveh pa je trener Diego Simeone vpoklical še štiri člane mlajše selekcije, Alexa Dosa Santosa, Manuja Sancheza, Riquelmeja in Tonija Moyo.

Preberite še: