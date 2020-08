Testiranih skoraj 450 oseb, okuženi pa trije. Vsi pri Olimpiji. NZS se odloča.

V sredo bi se morala začeti nova sezona Prve lige Telekom Slovenije, a je vrag vzel šalo in poskrbel za težave. Okužb nogometašev z novim koronavirusom je vedno več, po Domžalah in Aluminiju imajo z njimi opravka tudi pri Olimpiji. Med okuženimi sta dva nogometaša in član strokovnega vodstva, tako da morajo zmaji v karanteno. Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sporočila, da bo odločitev o usodi začetka prvenstvene sezone sprejela še danes.

Ko so nogometaši osmih prvoligaških klubov (Aluminij, ki ima v svojih vrstah okuženega nogometaša, se testiranja ni udeležil, Domžale pa so ga imele prejšnji petek) v ponedeljek opravili testiranje za novi koronavirus, so se pogledi hitro usmerili proti Nogometni zvezi Slovenije (NZS). Krovna zveza je tudi krila vse stroške, povezane z izvedbo testiranj.

Nogometaši Aluminija po zadnjih informacijah ostajajo v karanteni do 17. avgusta, nato pa bodo opravili testiranje. Če bo postregel z veselo novico, se bodo lahko izbranci Slobodana Gruborja vrnili k treningom.

Zmaji morajo nujno v karanteno

Nogometaši Olimpije, ki bi morali v novo sezono vstopiti v četrtek proti Gorici, morajo do nadaljnjega v karanteno. Foto: Grega Valančič/Sportida Še pred njenim uradnim sporočilom je v javnosti zaokrožila informacija o tem, da so na ponedeljkovem testiranju ''padli'' trije zmaji. Žal se je izkazala za pravilno, sledila je uradna potrditev ljubljanskega kluba, po kateri je bolj ali manj jasno, da se bo nova sezona 1. SNL začela bistveno drugače od načrtovanega. Prestavljena je namreč že tretja tekma prvega kroga, s tem pa je verjetno izvedba uvodnega kroga, ki naj bi potekal v sredo in četrtek, že padla v vodo.

''V ponedeljek so zmaji opravili obvezno preventivno testiranje pred pričetkom prvenstva. V vrstah zeleno-belih je prišlo do okužbe z novim koronavirusom, zato je bila s strani NIJZ posledično odrejena karantena za celotno ekipo in strokovni štab NK Olimpija Ljubljana. Tekme državnega prvenstva bodo za Olimpijo tako prestavljene,'' je sporočila Olimpija in prenesla napotke, ki so jih prejeli od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): "Zaradi stika s pozitivnimi na koronavirus (covid-19) morajo po strokovnih smernicah vsi igralci in strokovni štab v karanteno.'' Med okuženimi sta dva nogometaša in član strokovnega vodstva.

Se bo sezona začela pozneje od načrtovanega? Prvaki Celjani bi morali v sredo v uvodu nove sezone gostili pokalne zmagovalce Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida "Nogometna zveza Slovenije in klubi Prve lige Telekom Slovenije so prejeli rezultate včerajšnjega testiranja za novi koronavirus. Na testiranju, ki ga je opravilo skoraj 450 nogometašev, članov strokovnega vodstva in uradnih oseb, so bile zaznane tri okužbe v NK Olimpija Ljubljana. Vsi trije okuženi v ljubljanskem klubu ne kažejo simptomov okužbe, v klubu pa bodo do karantenskih odločb s strani Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) uvedli samoizolacijo. Odločitev NZS glede začetka tekmovanja bo sprejeta tekom današnjega dne, ko bo glede morebitne prestavitve tekmovanja odločal Odbor za nujne zadeve NZS, NZS pa bo imela pri odločitvi v mislih predvsem zdravje in varnost vseh udeležencev," je v zgodnjih popoldanskih urah sporočila nogometna zveza. Ker so prestavljene že tri od petih tekem 1. kroga, bi bila lahko danes na Brdu pri Kranju sprejeta odločitev, da se začetek sezone 2020/21 prestavi na poznejši termin.

Kako je bilo na ponedeljkovem testiranju nogometašev 1. SNL v Ljubljani:

Kako je bilo sicer na testiranjih, obveznih za vse prvoligaše? V ponedeljek smo pokukali na dogajanje v Ljubljani, kjer so se v Spodnji Šiški mudili nogometaši številnih klubov. Naključni mimoidoči so naleteli na nenavaden prizor, saj se je pred njimi zvrstila gruča jeklenih vozičkov, v njih pa bolj ali manj znana imena Prve lige Telekom Slovenije, ki so čakala na testiranje. Sledil je neprijeten bris nosne votline, ki je mnoge nogometaše spravil v solze. Ni bilo prijetno, a je bila udeležba na testiranju obvezna za vse.

Olimpija vendarle nared za Evropo?

Testiranja v Ljubljani se je udeležil tudi trener sežanskega Tabora, nekdanji italijanski reprezentant Mauro Camoranesi. Foto: Grega Valančič/Sportida Najtežje je bilo trenerju Tabora Mauru Camoranesiju, ki je imel težave z alergijami, tudi druge je sililo h kihanju, smrkanju in solzenju oči. ''Prijetno ni, a vsaj zase veš, da nisi okužen in da lahko normalno živiš, se normalno družiš,'' je novinarju Planet TV Mateju Podgoršku povedal Matic Fink, ki je testiranje na covid-19 izvedel že tretjič letos.

V ponedeljek je bil še sproščen, dan pozneje pa je moral, to velja za vso zasedbo zmajev in strokovno vodstvo, v karanteno. Po neuradnih podatkih ni med tremi okuženimi osebami. Odrejena je 14-dnevna karantena, kar pomeni, da bi se lahko Olimpija še pravočasno vrnila na zelenice za evropske izzive, saj jo 27. avgusta čaka domača tekma 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa proti Vikingurju.

Kako je pri drugih, kakšna bo usoda Krke?

Znano je torej, kakšni so bili rezultati testiranja v vrstah Olimpije, že tretjega kluba, ki je imel v zadnjem obdobju opravka s pozitivnim nogometašem na covid-19. Zdaj se poraja vprašanje, s tem pa tudi raste zaskrbljenost, ali so podobni primeri tudi pri drugih klubih, ki so v ponedeljek opravili testiranje.

NZS je prejela delne rezultate včerajšnjega testiranja na COVID-19, po za zdaj znanih podatkih so tri okužbe zaznane pri testiranju @nkolimpija. Več informacij sledi. #PLTS — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) August 11, 2020

Ne nazadnje je pomembno vprašanje tudi, kaj to pomeni za nogometaše novomeške Krke, ki so prejšnji četrtek odigrali pripravljalno tekmo z Olimpijo v Stožicah (zmaga s 3:1) in naj bi danes v uvodnem krogu druge lige pričakali velenjski Rudar ...

Danes naj bi se v uvodni tekmi 1. kroga druge lige v Novem mestu pomerila Krka in Rudar. Foto: Vid Ponikvar

Brez sprememb glede današnje tekme v Novem mestu Po zadnjih informacijah, ki smo jih prejeli, novomeškemu klubu ni bilo sporočeno, da bi lahko prišlo do sprememb glede današnjega dvoboja med Krko in velenjskim Rudarjem. Tekma naj bi se začela ob 18.30, na stadionu Portoval bodo vrata odprta tudi gledalcem, saj bi si lahko srečanje ogledalo največ 500 oseb. Drugoligaški nogometaši pred začetkom sezone niso opravili testiranja za novi koronavirus, ki bi ga od njih zahtevala krovna zveza. V novomeškem klubu so na zadnjem treningu merili telesno temperaturo igralcem, vsi so bili zdravi …