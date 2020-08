Pri madridskem Atleticu dva okužena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Načrti so se spremenili

Dan pred odhodom v mehurček v Lizbono, kjer so naslednji teden na sporedu četrtfinalni dvoboji evropske nogometne lige prvakov, je Atletico Madrid sporočil, da so testi na novi koronavirus razkrili dva pozitivna primera med igralci. Klub Jana Oblaka ni sporočil imen, v ponedeljek pa bodo vsi igralci in ostalo osebje kluba znova testirani.