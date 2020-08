Znano je, kdo sta okužena nogometaša Atletica #video

Španski nogometni klub Atletico Madrid je sporočil imeni nogometašev, ki sta bila pozitivna na test novega koronavirusa. Gre za hrvaškega reprezentanta Šimeta Vrsaljka in argentinskega napadalca Angela Correo. Oba sta asimptomatična in bosta nastop svojega kluba v četrtfinalu lige prvakov v Lizboni gledala iz domače samoizolacije.

Atletico Madrid je ob tem sporočil, da so se ostali člani ekipe in osebja kluba znova testirali v nedeljo in da so bili vsi izvidi negativni. Okuženi niso niti bližnji družinski člani omenjenih nogometašev.

Tako se bo španska ekipa z Janom Oblakom danes popoldan odpravila v Lizbono, kjer jo v četrtek ob 21. uri čaka dvoboj z Leipzigom za preboj med štiri najboljša evropska moštva.

Šime Vrsaljko se dobro počuti, a do nadaljnega ostaja v izolaciji:

Angel Correa je bil kandidat za nastop v Lizboni, Vrsaljko pa tam zagotovo ne bi igral, saj je bil v procesu zdravljenja poškodbe. Ob tem je klub zapisal, da je primer Hrvata svojevrsten in zaključen za zdravniško stroko, češ da je Vrsaljko že pred meseci razvil protitelesa za covid-19.

V Lizbono bo odpotovalo 21 nogometašev Atletico Madrida, namesto omenjenih dveh pa je trener Diego Simeone vpoklical še štiri člane mlajše selekcije, Alexa Dosa Santosa, Manu Sancheza, Riquelmeja in Tonija Moyo.