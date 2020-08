Oblakov trener po velikem razočaranju popihal na dušo Nemcem

Čeprav je Atletico Madrid Jana Oblaka veljal za favorita v dvoboju z Leipzigom Kevina Kampla, se je slednji prebil v polfinale nogometne lige prvakov. Po mnenju večine zasluženo, kar poudarjata tudi oba stratega Julian Nagelsmann in Diego Simeone. "Všeč sta mi njihova zavzetost in svežina,'' je Argentinec pohvalil nemškega polfinalista, ki si je v ligi prvakov prvič zagotovil nastop v polfinalu. V boju za finale ga čaka dvoboj s PSG.

Nemški predstavnik RB Leipzig, pri katerem je pomembno vlogo odigral tudi Kevin Kampl, je slavil po golih Španca Danija Olma (51.) in ameriškega vezista Tylerja Adamsa (88.), medtem ko je za Atletico (Jan Oblak pri nobenem zadetku ni imel pravih možnosti za obrambo) zadel Joao Felix v 71. minuti z bele pike.

"Fantje so dali vse od sebe, a nam ni uspelo vzpostaviti naše igre. Igralci Leipziga so bili hitrejši, dobili so večino 'duelov'. Moram priznati, da sta mi všeč njihova zavzetost in svežina. Zasluženo so zmagali in jim čestitam za preboj v polfinale," je dejal strateg Atletica Diego Simeone.

Nagelsmann se je že pripravljal na podaljšek

RB Leipzig je sezono 2019/20 v nemški bundesligi končal na tretjem mestu. Foto: Reuters Trener rdečih bikov Julian Nagelsmann je priznal, da se je že pripravljal na podaljšek, ko so za odločilni gol lepo sodelovali Angelino, Marcel Sabitzer in Adams. "Pripravljal sem se že na podaljšek in razmišljal, koga naj pošljem v igro. Zato sem vesel, da mi tega ni bilo treba narediti," je dejal Nagelsmann in dodal: "Nisem mogel verjeti, da smo dosegli ta prečudovit zadetek."

Pravi, da so trenirali za situacije ob lastnem vodstvu z 1:0, a se stvari niso iztekle po načrtih. "Fantje so vse rešili sami na igrišču in pokazali, kako močni so v psihičnem pogledu. Zelo sem ponosen nanje."

"Hrvaški" Španec: Verjamemo v idejo kluba

Olmo pa je pojasnil še dodaten vidik uspeha te nemške ekipe, ki je v vsega enajstletni zgodovini poskrbela za kar precej odmevnih dosežkov. "Ključno je to, da gremo vsi skupaj v isto smer. Niti en igralec v ekipi ni pomembnejši od drugih. Mi pa verjamemo v idejo kluba in smo presrečni zaradi zmage nad velikim tekmecem," je po poročanju STA za televizijo Movistar povedal 22-letni Olmo, ki se je v Nemčijo v začetku leta preselil iz vrst zagrebškega Dinama.

Dani Olmo je dosegel zadetek na prvi tekmi v ligi prvakov v dresu RB Leipzig:

"Zdaj se moramo spočiti in začeti razmišljati o Parisu St. Germainu. Proti njemu bo tekma vsaj enako težka, če ne težja," se je Olmo že ozrl na polfinalnega tekmeca. Obračun bo v torek.

Učenec proti učitelju

Kevin Kampl bo edini slovenski udeleženec v polfinalu lige prvakov. Foto: Reuters Na tem obračunu se bo Nagelsmann zoperstavil svojemu nekdanjemu mentorju Thomasu Tuchelu. Prav slednji je namreč dal Nagelsmannu pred 12 leti priložnost pri Augsburgu, opravljal je funkcijo skavta, preden je postal trener.

"PSG je izjemna ekipa z odličnim trenerjem. Kot trener sem se večkrat pomeril proti njemu in le redko zmagal," je Tuchela pohvalil šele 33-letni Nagelsmann, ki je kariero nogometaša končal leta 2008 po resni poškodbi kolena.

"PSG je poln zvezdnikov. Seveda bomo morali pokazati najboljšo igro proti njim," je še dejal Nagelsmann pred bojem z Neymarjem, Kylianom Mbappejem in drugimi uglednimi imeni svetovnega nogometa.

O izjemnem razvoju Leipziga priča podatek, kako je kapetan Danec Yussuf Poulsen pred sedmimi leti nastopil za rdeče bike v tretji ligi, sedem let pozneje pa se bo v polfinalu lige prvakov udaril s PSG.

▪️ 18. August 2013:

3. Liga: #RBLeipzig – Duisburg

↪️ mit Yussuf #Poulsen



▪️ 18. August 2020:

Halbfinale @ChampionsLeague:

RB Leipzig – Paris Saint-Germain

↪️ mit Yussuf Poulsen



Was für ein Weg 📶

Was für ein großartiger Spieler 🙏🏻#GemeinsamGroßWerden #MissaoFinal 🔴⚪️ pic.twitter.com/JhRnaJzIWS — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 14, 2020

Drugi polfinalni par bo znan po zadnjih dveh četrtfinalih; drevi ob 21. uri se bosta pomerila Barcelona in Bayern, glavni sodnik bo slovenski delivec pravice Damir Skomina, v soboto pa Manchester City in Lyon.