Jan Oblak spregovoril o željah, Atletico kupuje hrvaškega vratarja

Slovenski nogometni as Jan Oblak je pred četrtfinalnim dvobojem lige prvakov, v katerem se bo zvečer v Lizboni pomeril s Kamplovim RB Leipzigom, razgovoril v izčrpnem intervjuju za španski športni dnevnik AS. Govora je bilo tako o ciljih, kot tudi morebitni selitvi na Otok, kjer ga v svoje vrste vabi Chelsea. Atletico se odloča tudi za nakup novega vratarja, posel naj bi bil sklenjen s Hrvatom Ivom Grbićem.

Če bi 27-letni Jan Oblak to poletje zapustil vrste madridskega Atletica, bi postal nov svetovni rekorder. V zgodovino bi se zapisal kot prvi vratar, za katerega je snubec plačal odškodnino, ki presega 100 milijonov evrov. Če bi se odpravil v London in se pridružil Chelseaju, ki bi po poročanju otoških medijev rad med vratnici postavil prav samozavestnega Škofjeločana, bi morali modri plačati Atleticu 120 milijonov evrov.

Trener Chelseaja Frank Lampard ne bi imel nič proti, če bi lahko na položaju vratarja računal na 27-letnega Slovenca. Foto: Reuters

Tolikšna je njegova odkupna klavzula, zapisana v pogodbi, ki jo ima z Los Colchoneros sklenjeno do poletja 2023. O tem, ali se bo to zares zgodilo, bo potrebno še malce počakati. Vsaj do konca sezone oziroma zadnje tekme Atletica.

''Zdaj ni primeren čas, da bi o tem govorili. Zdaj je pomemben Leipzig. O tem, kakšna je bila sezona, bom lahko razpredali po zadnji tekmi. Po koncu sezone bomo lahko o tem govorili. Upam, da bom do konca sezone odigral še tri tekme. Najprej želimo izločiti Leipzig,'' ne skriva cilja, da bi šel letos v Evropi do konca in seznamu lovorik, ki jih je osvojil z Atleticom, dodal še najlepšo, naslov evropskega prvaka.

Atletico se ne počuti kot favorit

Kevin Kampl ima danes priložnost, da si prvič v karieri zagotovi nastop v polfinalu lige prvakov. Foto: Getty Images Danes ga na ''Šporarjevem'' stadionu Jose Alvarade čaka obračun z nemškim predstavnikom RB Leipzig, ki od četrtfinala dalje ne more več računati na najboljšega strelca Tima Wernerja, bodočega napadalca Chelseaja.

''Ekipa Leipziga je brez Wernerja nekoliko drugačna. Ni ne boljša, ne slabša, ampak spremenjena. V nemškem prvenstvu in ligi prvakov je pokazala izjemno kakovost. Igrajo napadalen nogomet, a se tudi dobro branijo, kar dokazuje tudi njihova statistika v bundesligi,'' pričakuje eden izmed najboljših vratarjev na svetu danes zelo zahtevno srečanje proti tekmecu, ki skuša onemogočiti tekmeca z visokim pritiskom ter hitrim oddajanjem žoge.

''Če ne bomo dali vse od sebe, se bomo znašli v težavah. V dvoboj ne vstopamo z mislijo, da smo favoriti,'' previdno poudarja in dodaja, da bi lahko Atleticu v današnjem srečanju prišle še kako prav bogate izkušnje, ki so si jih nabrali v zadnjih sezonah.

Kampla je enkrat že izločil

S Kamplom si je delil slačilnico izbrane vrste vse do leta 2018. Foto: Žiga Zupan/Sportida Škofjeločan je v intervjuju za AS potrdil, da je pred težko pričakovanim četrtfinalom stopil v stik s Kevinom Kamplom. Pred leti sta si delila slačilnico v izbrani vrsti, po dokončni odločitvi Slovenca, rojenega na nemških tleh, da ne bo več nosil državnega dresa, je v njej le še Oblak.

''Izmenjala sva si nekaj sporočil. Nisva niti veliko govorila o tekmi, ampak bolj o osebnih stvareh. Je odličen igralec, v reprezentanci sva dobro sodelovala,'' je nekdanji vratar Olimpije in Benfice pohvalil zveznega igralca Leipziga, ki je nedavno podaljšal sodelovanje z rdečimi biki.

Nepozabna trojna obramba Oblaka proti takratnemu Kamplovemu Bayerju:

Is this guy human?!



Jan Oblak produced a goalkeeping masterclass last night as Atletico held Bayer Leverkusento a 0-0 draw. pic.twitter.com/9SIju3H32j — Euro Soccer Company (@EuroSoccerCo) March 16, 2017

Enkrat ga je že premagal v izločilnem delu lige prvakov (2017), ko je z rdeče-belimi v osmini finala ugnal Bayer Leverkusen in na povratni tekmi poskrbel za verjetno njegovo najbolj odmevno obrambo kariere, ko je kar trikrat zapored ustavil nevarne strele lekarnarjev.

Na Lizbono ga vežejo lepi spomini

Aleksander Čeferin je slovenskemu vratarju že čestital za osvojitvi lige Europa in evropskega superpokala. Foto: Reuters Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu lige prvakov udaril s PSG, ki je v sredo po dramatičnem razpletu izločil Iličićevo Atalanto (2:1). Oblak je že večkrat zaigral v polfinalu lige prvakov, za Kampla pa bi bilo to prvič. Škofjeločan je trdno odločen v želji, da v tej sezoni odigra še tri tekme. To bi pomenilo, da bi se 23. avgusta v finalu potegoval za evropski naslov. In to ravno na stadionu Luz, kjer je opozarjal nase pred selitvijo v Madrid, ko je stal na vratih Benfice.

''Lizbona ima v mojem srcu posebno mesto. Na Portugalsko sem se preselil pri 17 letih, a ni pomembno, ali osvojiš ligo prvakov v Lizboni, Madridu, Milanu ali Londonu. Vse bi mi pomenilo enako. Upam pa, da bom osvojil ligo prvakov prav to leto,'' ne izključuje možnosti, da bi šel Atletico v letu, zaznamovanem z izbruhom novega koronavirusa, najdlje in prvič v klubski zgodovini osvojil ligo prvakov. Če bi ponovil predstavo z Anfielda, kjer je po podaljšku spravil v žalost branilca naslova Liverpool (3:2), bi bil na zelo dobri poti, da bi mu 23. avgusta rojak Aleksander Čeferin na slavnostnem odru sredi igrišča čestital za veliki naslov.