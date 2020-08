Piqueju po zgodovinski sramoti Barcelone prekipelo

Katalonski velikan Barcelona je v petek v Lizboni doživel enega od najbolj mračnih večerov v bogati zgodovini. Ladja španskega podprvaka je v četrtfinalu lige prvakov treščila ob bavarsko čer in si proti Bayernu (2:8) nakopala zgodovinsko sramoto. ''Dotaknili smo se dna,'' opozarja izkušeni branilec Gerard Pique. Trenerju Quiqueju Setienu so šteti dnevi, predsednik Josep Maria Bartomeu napoveduje spremembe, navijači se bojijo, da bi lahko Camp Nou zapustil celo Lionel Messi.

Na začetku petkove poslastice v Lizboni, na kateri je bil glavni sodnik Slovenec Damir Skomina, Barceloni niti ni kazalo tako slabo. Katalonci so se hitro pobrali po ekspresnem zaostanku, izenačili na 1:1, nato pa imeli še dve zelo zreli priložnosti za vodstvo z 2:1. Žoga ni hotela v gol, na drugi strani pa se je prebudil Bayern in se z atomsko predstavo v nekaj minutah znesel nad nebogljenimi zvezdniki Blaugrane.

Že po 30 minutah je vodil s 4:1. Na koncu se je rezultat podvojil, Barcelona je izgubila kar z 2:8, padli so mnogi rekordi. Za Bayern veličastni, za Barcelono neslavni in sramotni. Doživela je katastrofo, kakršne ni pričakoval nihče.

Če bo treba, bo Pique prvi zapustil klub

Razočaranje nogometašev Barcelone po nevsakdanjem polomu v ligi prvakov. Foto: Reuters Prvi, ki se je po hudem spodrsljaju ustavil pred mikrofoni, je bil Gerard Pique. Brez ovinkarjenja je spregovoril o težavah, ki tarejo Barcelono in ji preprečujejo, da bi lahko v Evropi osvajala lovorike.

''Počutimo se uničene, čeprav je najbolj primerna beseda sramota. Tega si resnično ne bi smeli privoščiti. Ne moremo tekmovati na takšen način. Dotaknili smo se dna. To se nam ni zgodilo prvič, niti drugič, niti tretjič. Enostavno nismo na pravi poti,'' je opozoril na številne neuspehe v zadnjih sezonah v Evropi, ko je Barcelona praviloma zapravljala prednost na povratnih tekmah. Tokrat je bil v četrtfinalu odigran le en dvoboj, na njem pa so Katalonci povsem razpadli in dovolili razigranemu Bayernu, da jih je osmešil s ''hokejsko'' zmago 8:2.

Pique, ki je z Barcelono osvojil že 20 lovorik, je šel še korak dlje. Prekipelo mu je do te mere, da je sporočil, kako bi morala Barcelona napraviti popolno prenovo. Pravi remont. ''Težko bo sprejeti takšen poraz, a upam, da nam bo vsaj malce koristil. Da se bomo po njem zamislili. Klub potrebuje spremembe. Ne govorim o trenerju ali igralcih, ampak o klubu. Potrebne so velike spremembe na strukturalni ravni. Če bi bilo treba osvežiti vrste in pripeljati mlado kri, da bi se vnesla nova dinamika, bom prvi, ki bi zapustil klub. Dotaknili smo se dna,'' je bruhalo nezadovoljstvo iz besed obrambnega stebra Barcelone, ki je v tej sezoni doživljal neuspehe in ostal brez ene samcate lovorike, kar je za tako velik klub, kot je Barcelona, nedopustno.

O usodi Setiena odločajo drugi

Se je Quique Setien že sprijaznil z odhodom s položaja trenerja Barcelone? Foto: Reuters Po dvoboju so novinarji prenesli kritičen pogled Piquja trenerju Quiqueju Setienu. ''Ko to pove nekdo, kot je Gerard Pique, je treba njegovim besedam prisluhniti. Zdaj je čas, da premislimo o stvareh in sprejmemo odločitve za prihodnost,'' je odgovoril strateg Kataloncev, na vprašanje o njegovem nadaljnjem statusu pri Barceloni pa ni podal enoznačnega odgovora. Pojasnil je le, da bodo o tem odločali drugi, niti ni hotel razpredati o tem, kaj potrebuje klub.

''Tu sem šele nekaj mesecev,'' je pojasnil, kako je prevzel vodenje Barcelone ob začetku leta, ko je nasledil Ernesta Valverdeja. Nato je na prvenstvu zapravil prednost pred Realom, zdaj pa je prejel še zgodovinsko zaušnico v ligi prvakov. ''Ta poraz zelo boli. To je velika frustracija. Barcelona je zelo velik klub. Narejena je velika škoda, zato pričakujem spremembe,'' je spregovoril po ponižanju, ki je močno spominjal na tistega, ki ga je leta 2014 na lastni koži izkusila Brazilija, ko jo je v polfinalu SP 2014 pomendrala Nemčija s 7:1.

Predsednik Barcelone se je opravičil navijačem

Če gre verjeti besedam predsednika Barcelone, bo katalonski velikan kmalu predstavil številne spremembe. Foto: Getty Images Spremembe je napovedal tudi predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu in se opravičil navijačem za polom. ''Žal mi je navijačev Barcelone, članov kluba, nogometašev … Vseh. Nismo bili klub, ki ga predstavljamo. Nekaj odločitev smo že sprejeli, nekatere bomo še v prihodnjih dneh. O tem bomo spregovorili prihodnji teden, ko se bodo stvari umirile,'' prvi mož Barcelone v pogovoru za Movistar ni hotel neposredno odgovoriti na vprašanje, ali se spremembe nanašajo tudi na odhod Setiena, ki se mu trenerski stolček trese že kar nekaj časa.

Ponovil je, da so bile nekatere odločitve sprejete še pred dvobojem z Bayernom, a da zdaj ni primeren trenutek, da bi jih predstavil. ''Čestitke Bayernu, odigral je odlično tekmo in se zasluženo uvrstil v polfinale. Nismo mu bili dorasli, lahko se samo opravičimo članom kluba in navijačem.'' Prihodnje leto bodo sicer predsedniške volitve pri Barceloni.

Bi lahko odšel tudi Messi?

Kakšne bodo spremembe? O tem, da bo Setien izgubil službo, že poroča vse več medijev. Pred odhodom bi lahko bil tudi športni direktor Eric Abidal, ki se je v tej sezoni večkrat zapletel v spor z igralci, tudi največjim zvezdnikom in kapetanom, dušo Camp Noua, Lionelom Messijem.

Lionel Messi je z Barcelono nazadnje stopil na evropski vrh leta 2015. Foto: Reuters

Odhod Argentinca, ki se ga je nedavno povezovalo z možnostjo selitve k Handanovićevemu Interju, bi bil za Barcelono pravcati šok. Navijače skrbi, da bi lahko Messi po še eni kruti evropski izkušnji, Katalonci so jih v zadnjih sezonah doživeli že nič koliko, lani so denimo na Anfieldu zapravili finale po porazu z 0:4, dvignil sidro in odšel drugam.

V polfinalu so že PSG, RB Leipzig in Bayern, danes bo po dvoboju med Manchester Citjem in Lyonom znan še zadnji udeleženec. To bo prvi polfinale lige prvakov brez Messija oziroma Cristiana Ronalda po letu 2005!