Španci udarili po Barceloni: Zgodovinska katastrofa vseh, od ter Stegna do Messija

Lionel Messi in druščina Barcelone so si v petkovem četrtfinalu lige prvakov privoščili pravo polomijo. V Španiji so poraz z Bayernom z 2:8 označili za mati vseh debaklov Barcelone. Foto: Reuters

Španski mediji so po hudem porazu Barcelone proti Bayernu iz Münchna (2:8) v četrtfinalu lige prvakov udarili po katalonskem moštvu. Znova so oživela ugabanja o tem, kdo bo na vročem stolčku zamenjal trenerja Kataloncev, ki so po 12 letih ostali brez ene same lovorike, Quiqueja Setiena.

"Zgodovinsko ponižanje", "zgodovinska katastrofa vseh: od Ter Stegna do Messija"sta le dva naslova od kopice člankov španske Marce po nepričakovano visokem porazu Barcelone v četrtfinalu proti Bayern Münchnu. Pričakovali smo finale pred finalom, dobili pa bavarsko simultanko, ki se je končala z zmago nemških prvakov z 8:2.

Pri Marci so se znova podali v lov za naslednika Quiqueja Setiena, ki se mu stolček trese že od zapravljenega domačega naslova. Kot glavnega kandidata za zamenjavo 61-letnega stratega, ki je v začetku leta na trenerskem mestu zamenjal Ernesta Valverdeja, znova omenjajo Mauricia Pochettina, ob njem naj bi bil resno v igri Nizozemec Ronald Koeman, še pišejo pri madridskem mediju.

Quique Setien je v začetku leta nasledil Ernesta Valverdeja. Kdo bo nasledil njega? Foto: Reuters

Tudi pri drugem madridskem dnevniku Asu pišejo o zgodovinskem ponižanju, po katerem naj bi Setien že izgubil službo. Tudi oni omenjajo dva najbolj vroča kandidata za prevzem trenerske taktirke. Pochettino naj bi bil plan B, pred njega pa postavljajo Barcino legendo Xavija, ki sicer zadnja leta deluje v Katarju pri Al Saddu. Ta je pred dnevi sicer dal vedeti, da ni pravi čas za njegovo vrnitev v Katalonijo, prav tako njegovo razmerje z vodstvom španskega giganta ni najboljše.

Buenos días! On today's front page after Barcelona’s 8-2 #UCL thrashing by Bayern Munich:



Historic humiliation



Barça's catastrophic capitulation against Bayern sparks a Camp Nou crisis of unpredictable consequences, affecting every level of the clubhttps://t.co/vB9R3qmpsa pic.twitter.com/RADh9vwbGn — AS English (@English_AS) August 15, 2020

As piše še, da je igralce pred hotelom v Lizboni, kjer se odvijajo vsi boji od četrtfinala do konca letošnje lige prvakov, pričakala skupina jeznih navijačev in jim namenila nekaj glasnih kritik.

Mati Barceloninih debaklov

Pri katalonskem Mundo Deportivo so zapisali, da gre za smešen zgodovinski vložek Barcelone v ligi prvakov, za mati vseh Barceloninih debaklov v tekmovanju.

🗞 Aquí os dejamos nuestra portada de hoyhttps://t.co/fFh7xg3JP1 pic.twitter.com/tHLVzT8rlF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 14, 2020

Predsednik Josep Maria Bartomeu naj bi spremembe naznanil v kratkem. Foto: Reuters

"Danes ni dan za sprejemanje odločitev, danes je danes za opravičilo navijačem in našim partnerjem, saj nismo bili ekipa in klub, kakršen si želimo biti. Za nami je težek poraz, čestitati moramo Bayernu, ki je bil superioren in si je povsem zaslužil napredovanje," so povzeli besede predsednika Barcelone Josepa Marie Bartomeua in dodali še razmišljanje Gerarda Piqueja, da so se dotaknili dna ter da klub potrebuje kadrovske spremembe v različnih delih delovanja.

Bartomeu mu je prikimal in napovedal, da te sledijo v kratkem: "Nekatere smo sprejeli že pred ligo prvakov, druge sledijo v kratkem. O vseh bomo javnost obvestili v nekaj tednih."



