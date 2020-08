Dogajanje v Barceloni: Obstajajo številne težave izven igrišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je povedal, mu je po odstopu Ernesta Valverdeja bilo ponujeno mesto glavnega trenerja, a sam je menil, da ni pravi čas za njegovo vrnitev v klub, kjer je preživel skoraj celotno igralsko kariero.

"Okoli kluba se je trenutno dvignilo veliko prahu, obstajajo številne težave izven igrišča in zato menim, da ni še pravi čas za mojo vrnitev v klub. Januarja sem klubskemu vodstvu sporočil to in od takrat se nisem več slišal z njimi," je povedal 40-letnik, ki trenutno vodi katarski Al Sadd, kjer je tudi zaključil kariero na zelenici.

"Vesel sem, da še vedno pridobivam izkušnje, in seveda bi si zelo želel, da bi nekega dne postal trener Barce," je ob tem za Icon dodal Xavi, ki je pozval predsednika kluba Josepa Mario Bartomeua, da čim prej podaljša pogodbo z najboljšim igralcem moštva Lionelom Messijem. Ta se izteče čez eno leto.

"Messi si zasluži novo pogodbo, moral bi imeti klavzulo z avtomatskim podaljšanjem. Messi potrebuje Barco, a Barca potrebuje Messija," je še dejal.