Kapetan Manchester Uniteda se bo danes zagovarjal pred sodnikom

"Vse poteka v redu. Harry Maguire je zanikal vse obtožbe in če bo vse potekalo po načrtu, bomo danes na sodišču to zadevo zaključili," je dejal Constantinos Darivas, odvetnik angleškega obrambnega nogometaša.

Poudaril je, da se po dveh preživetih nočeh v priporu Maguire počuti dobro. Na sodišču na otoku Siros, kamor so ga v petek pripeljali policisti, se bo kapetan rdečih vragov zagovarjal danes pred poldnevom.

Kapetana angleškega velikana je policija v četrtek ponoči aretirala na grškem otoku Mikonos. Tam naj bi domnevno napadel skupino ljudi in kasneje tudi policiste, je v petek poročala grška tiskovna agencija Ana.

Po virih policije so bili v pretep z drugimi angleškimi gosti na otoku vpleteni omenjeni Maguire, njegov brat ter eden od njunih prijateljev. Tamkajšnji prebivalci so poklicali policijo, enega od teh pa je nekdo od napadalcev tudi udaril, so zapisali pri Ani.

Policija je nato vpletene v incidentu spremljala do policijske postaje, pri čemer so skušali zadržani pobegniti, so še zapisali pri Ani.