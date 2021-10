So rdečemu vragu po "masakru" šteti dnevi? "Prišli smo predaleč."

V nedeljo se je na največjem angleškem nogometnem derbiju pisala zgodovina. Liverpool je namreč na Old Traffordu s kar 5:0 odpihnil Manchester United. Rezultat, za katerega poznavalci statistike pravijo, da ga na obračunu teh dveh angleških velikanov ni bilo že več kot sto let. "To je najbolj črn dan v moji trenerski karieri pri Manchester Unitedu," je po tekmi skrušeno dejal Ole Gunnar Solskjaer, ki ga večina besnih navijačev rdečih vragov že odstavlja s trenerskega mesta.

Tudi najbolj drzni napovedovalci nogometnih rezultatov in najbolj zagreti privrženci Liverpoola verjetno pred tekmo ne bi napovedovali takšnega rezultata. Klub iz mesta Beatlesov je na Old Traffordu pometel s tekmecem. Po enkrat sta zadela Naby Keita in Diogo Jota, trikrat pa se je med strelce vpisal še v tem trenutku nezaustavljivi Mohamed Salah. Ta je v nedeljo zadel že na svoji deseti zaporedni tekmi v dresu Liverpoola. Hkrati je postal najboljši afriški strelec v zgodovini premier lige. Z vrha je izrinil velikega Didiera Drogbaja.

Mohamed Salah je trenutno v izjemni formi. Foto: Guliverimage

"Čudovito je zmagati s 5:0. Pred tekmo smo vedeli, da bo težka, če ne bomo igrali svoje igre. A to nam je uspelo že od začetka. Dali smo vse od sebe, dominirali smo v igri. Želeli smo ohraniti žogo čim bolj v svoji posesti in to nam je uspelo," je po tekmi dejal Egipčan, ki je s svojimi soigralci že ob polčasu vodil s 4:0.

"Dokler zmagujemo, sem srečen. Vedno poskušam čim več asistirati, tudi pri prvem golu Nabyja bi lahko zaključil sam, a bolj uživam v tem, da podam drugim. Vedno želim zmagati. Poznamo občutek, kako je osvojiti premier ligo, uspelo nam je pred dvema letoma. Mi smo Liverpool, s takšnimi igralci, trenerjem, navijači želimo vedno osvojiti, kar se osvojiti da. Zmagati na terenu Manchester Uniteda je velik podvig, a na koncu koncev so to le tri točke. Želimo zmagati na vsaki tekmi," je po tekmi dejal Salah.

Jürgen Klopp je na klopi Liverpoola dočakal že svojo 200. zmago. Foto: Guliverimage

Za poseben podvig je na tej tekmi poskrbel tudi strateg Redsov, Jürgen Klopp, ki je na klopi Liverpoola dočakal že svojo 200. zmago, hkrati je postal tudi trener, ki mu je najhitreje uspelo doseči takšen podvig. "Rezultat je nor. Uspel nam je poseben podvig, a ne bomo praznovali kot nori. Spoštujemo nasprotnika. V nekaterih trenutkih smo imeli tudi nekaj športne sreče, hkrati pa Manchester v tem trenutku ni v najboljšem obdobju. Vršili smo pritisk z visokim presingom, igralci so bili naravnost fenomenalni. Res je bil dober dan, velik, vedno po zmagi si na poti domov privoščimo pivo in tudi zdaj si ga bomo. A na koncu koncev je to le ena tekma. Čaka nas še ogromno dela," je po tekmi evforijo miril Nemec na Liverpoolovi klopi.

"Slišal sem, da se tak izid ni zgodil še nikoli. Spisali smo naše male poglavje v zgodovini Liverpoola. Ljudje bodo o tem govorili tudi v prihodnosti, ker se verjetno ne bo ponovilo še dolgo časa, če sploh kdaj," je prepričan Nemec.

Kljub veliki zmagi pa so pri Liverpoolu lahko nekoliko zaskrbljeni, saj sta zaradi poškodb bila primorana srečanje predčasno zaključiti James Milner in Keita. Slednji je tekmo zapustil po nevarnem štartu Paula Pogbaja, ki si je zaradi tega prislužil rdeči karton. "Videli bomo čez nekaj dni, upam, da ni nič hujšega," je v povezavi s tem dejal Klopp.

Solskjaer prevzel odgovornost, a ...

Ne le Pogba, tudi nekateri drugi Unitedovi igralci so med tekmo ničkolikokrat izgubili živce. Med drugim je ob posredovanju mladega Curtisa Jonesa zavrelo tudi zvezdniku Cristianu Ronaldu, ki je ob padcu Angleža jezno brcnil v žogo, ki je bila ob trebuhu 20-letnika. Z grozo je tekmo s tribun spremljala tudi legenda rdečih vragov, Sir Alex Ferguson. Miren ni bil niti trener rdečih vragov Ole Gunnar Solskjaer, ki je po tekmi priznal, da je to najbolj črn dan v njegovi trenerski karieri na klopi Manchester Uniteda.

Cristiano Ronaldo je povsem izgubil živce. Foto: Guliverimage

"Nismo bili dovolj dobri tako individualno kot ekipa. Ekipi kot je Liverpool ne moreš dati takšnih priložnosti, a žal smo mi storili prav to. Celotna igra danes ni bila dovolj dobra, to je jasno. Na začetku smo imeli nekaj priložnosti, a jih nismo izkoristili. Njihov tretji zadetek je dokončno odločil tekmo. Prevzemam odgovornost za poraz. Ostali člani štaba so vrhunski, jaz sem tisti, ki je izbral taktični pristop in nismo bili dovolj dobri," je dejal Norvežan.

Manchester United je na tekmi z Liverpoolom utrpel tretji najhujši domači poraz v zgodovini kluba v premier ligi. "V prejšnji sezoni smo z 1:6 izgubili proti Tottenhamu, a ta poraz je veliko bolj grozovit. Kot del Manchester Uniteda poraze z Liverpoolom prenesem še veliko težje. Zdaj moramo to čimprej pozabiti in se osredotočiti na naslednje tekme," je dejal Solskjaer, ki se je moral po tekmi soočati tudi z vprašanji o morebitnem prisilnem odhodu iz trenerskega mesta.

Paul Pogba je v 60. minuti prejel rdeči karton. Foto: Guliverimage

"Veliko smo že naredili skupaj, kot ekipa smo prišli že daleč, predaleč, da bi zdaj odnehali. Nič še nisem slišal, zato razmišljam le o delu naprej. Vsi smo razočarani, trenutno se počutim najbolj grozno možno. A sprejemam odgovornost. Kljub temu verjamem vase in da se bližam tistemu, kar želim doseči s tem klubom. Rezultati v zadnjem času niso bili dobri, a verjamem v naše delo in naš napredek," je še dejal 48-letni trener.

Maguire se je opravičil Harry Maguire je imel v obrambi veliko dela. Foto: Guliverimage

Skrušen je bil tudi kapetan Manchester Uniteda Harry Maguire, ki je po tekmi z veliko muko stopil pred predstavnike sedme sile. "Najprej se želim opravičiti našim navijačem. Takšne predstave niso niti blizu tistim, ki bi bile dovolj dobre za ta klub. Vsi smo zelo razočarani. Navijači so nas podpirali tudi, ko je bilo 0:5, za kar smo hvaležni. A kot klub moramo biti boljši. V prvem polčasu smo igrali preveč odprto, kot branilec sem res razočaran in vem, da takšne tekme niso sprejemljive," je dejal Maguire.

Liverpool je zdaj po devetih krogih še vedno edina neporažena ekipa v tej sezoni premier lige, a ob treh remijih je trenutno ne drugem mestu angleškega prvenstva, točko za vodilnim Chelseajem, ki jih je zbral 22. Rdeči vragi pa so po tretji ničli v sezoni zdaj s 14 točkami na sedmem mestu.

