V Madridu se je kresalo tudi po koncu spektakla #video

V torek smo bili v ligi prvakov priča eni izmed najbolj zanimivih tekem v tej sezoni najelitnejšega evropskega tekmovanja. V Madridu je Liverpool po izjemno zanimivi predstavi v končnici vendarle strl upor Atletica z Janom Oblakom in se veselil zmage s 3:2 (2:2). A kresalo se ni le med srečanjem angleškega in španskega tekmeca, temveč tudi po njem.

Gledalci na stadionu Wanda Metropolitano so v torek uživali v pravi nogometni poslastici. Obračun Atletica Madrida in Liverpoola je postregel s predstavo za nogometne sladokusce, bolj nasmejani pa so bili po koncu privrženci kluba iz mesta Beatlesov, ki so z zmago 3:2 ostali stoodstotni in na vrhu skupine B.

Mohamed Salah je dvakrat ugnal Jana Oblaka. Foto: Guliverimage

Srečanje se je sicer začelo sanjsko za goste, že v prvih 13 minutah je bil Jan Oblak kar dvakrat premagan, najprej ga je premagal Mohamed Salah, nato pa ga je z izjemnim volejem presenetil še Naby Keita. A varovanci Diega Simeoneja so odgovorili s polno paro. Do konca prvega polčasa se je z dvema zadetkoma izkazal Antoine Griezmann. A izjemno zanimivo je bilo tudi v drugem delu tekme.

Francoz je takoj na začetku drugega polčasa postal tragični junak, ko je storil veliko napako, saj je nerodno posredoval in z nogo v glavo zadel Roberta Firmina, zaradi česar si je prislužil rdeči karton. Liverpool je nato unovčil številčno premoč, z bele točke pa je končni izid v 76. minuti postavil Salah. Le nekaj minut pozneje je sodnik srečanja dosodil najstrožjo kazen v korist Atletica, potem ko naj bi Diego Jota nepravilno oviral Jose Mario Gimeneza, a se je sodniška delegacija po uporabi VAR odločila, da prekrška ni bilo, srečanje pa so dobili nogometaši Liverpoola.

Liga prvakov, skupina B:

Torek, 19. oktober:

Atletico Madrid : Liverpool 2:3 (2:2)

Griezmann 20., 34.; Salah 8., 78./11m, Keita 13. R.K.: Griezmann 52./Atletico.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



Lestvica:

1. Liverpool 3 tekme - 9 točk

2. Atletico Madrid 3 - 4

3. Porto 3 - 4

4. Milan 3 - 0

Trenutek, ko je bil izključen Antoine Griezmann. Foto: Reuters

Argentinski strateg na klopi Atletica je ves čas na nogah in je izjemno burno spremljal srečanje svoje ekipe z angleškim podprvakom. Odzval se je na skoraj vsako sodniško odločitev, vrelišče pa je dogajanje doseglo, potem ko je njegov klub ostal brez pomoči Griezmanna in na koncu še brez najstrožje kazni. Takoj po tekmi je Simeone jezno stekel z igrišča, brez stiska roke z Liverpoolovim trenerjem Jürgenom Kloppom, kar je ujela tudi televizijska kamera.

"Ko sem jezen, se pač odzovem tako, kot sem se zdaj. Nimam nobenih težav. Nikoli ne stisnem roke nasprotniku, v španski ligi so trenerji tega že navajeni. To se mi ne zdi normalno, saj so taki stiski rok prisiljeni. Ne glede na to, ali zmagam ali izgubim, tega ne počnem," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Simeone, ki se je sicer z Nemcem na klopi Liverpoola v nekaj besednih spopadov zapletel že pred tekmo, potem ko je Klopp kritiziral način igre Atletica, češ, da ta igra preveč zaprto. Na vprašanje, kaj mu pomeni Kloppova kritika, se je Argentinec odzval kratko in jedrnato z odgovorom: "Nič."

Kljub vročemu dogajanju na igrišču pa sta bila oba trenerja po koncu srečanja nekoliko bolj umirjena. "Hotel sem stisniti njegovo roko, a on tega ni želel. To mi ni všeč, a tako pač je. Odzval se je v navalu čustev, tudi moj odziv ni bil na pravi ravni, a takšna pač sva. Oba sva zelo vzkipljiva in vem, da bo najin odnos, ko se bova naslednjič srečala, povsem normalen, kot da se ni nič zgodilo," pa je dogajanje po tekmi pokomentiral Klopp. "Bil je pač jezen name, na tekmo, svet, to se dogaja," je bil jasen Klopp.

Polemike zaradi sojenja "Vročekrvna" Diego Simeone in Jürgen Klopp Foto: Guliverimage

Veliko polemik sta po tekmi sprožili tudi enajstmetrovka v prid Liverpoola in tista, ki so jo Atleticu razveljavili. "Naša najstrožja kazen je bila za enajstmetrovko. Tu ni nobene dileme. Mislim, da na drugi strani Jota ni storil prekrška nad Gimenezom. A nisem verjel v to, da si bo sodnik po ogledu posnetka premislil. To se ne zgodi pogosto," je bil začuden trener Liverpoola.

Nad sodniškimi odločitvami se po tekmi ni pritoževal niti Simeone. "Če je sodnik z VAR videl, da ni bilo prekrška, potem prekrška ni bilo. Še vedno verjamem v to, da je VAR pridobitev in da se bo še izboljšal. Griezmannova visoka noga pa je bila splet nesrečnih okoliščin, saj ni videl Firmina. Zadel ga je v glavo, zato je bil dosojen rdeči karton. Mogoče smo nazadnje v Milanu s sojenjem nekaj pridobili, mogoče pa je bilo danes ravno nasprotno," je še dejal Argentinec.

