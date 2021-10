Nepozaben podvig Jana Oblaka v Evropi

Kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak se pred dnevi v Madrid ni vrnil najboljše volje. Z reprezentanco je po domačem porazu z Rusijo (1:2) dva kroga pred koncem dokončno izpadel iz boja za SP 2022. Tako se enemu najbolj spoštovanih vratarjev na svetu, ki se je podobno kot njegov starejši rojak Samir Handanović znašel med kandidati za letošnjo nagrado Leva Jašina (najboljšega vratarja leta), prihodnje leto ne bo uresničila otroška želja, saj ne bo zaigral na velikem reprezentančnem tekmovanju. V državnem dresu še ni zaigral med elito, naslednja priložnost pa se mu obeta leta 2024, ko bo Nemčija gostila evropsko prvenstvo.

Atletico bi se moral konec tedna v 9. krogu španskega prvenstva pomerili z Granado, a je dvoboj prestavljen zaradi poznega vračanja južnoameriških igralcev s kvalifikacijskih tekem za SP 2022. Zaradi omenjenega razloga je prestavljena tudi tekma madridskega Reala. Foto: Reuters

Liverpool je v izjemni formi

Roberto Firmino bi lahko v torek predstavljal veliko nevarnost za Oblakova vrata. Foto: Reuters Več uspeha ima Oblak v klubskem nogometu, kjer je z Atleticom v prejšnji sezoni postal španski prvak, odlično pa mu gre tudi v tej sezoni, kjer je znova pri vrhu. V Evropi je z rdeče-belimi osvojil že dve lovoriki, v ligi prvakov pa je šel najdlje pred petimi leti, ko je v Milanu izgubil v velikem finalu proti Realu.

V tej sezoni je v ligi prvakov odigral dve tekmi in osvojil štiri točke. Najprej je doma remiziral s Portom (0:0), nato v gosteh po preobratu premagal AC Milan (2:1), v torek pa ga čaka še obračun z neugodnim Liverpoolom, ki je v izjemni formi. Na zadnji tekmi je na Otoku pomendral Watford v gosteh kar s 5:0. Tri zadetke je dosegel Roberto Firmino, z novim spektakularnim zadetkom pa je zablestel Mohamed Salah. Brazilec in Egipčan bi lahko v torek predstavljala največjo nevarnost za Oblakova vrata.

Preobrat Atletica na razprodanem Anfieldu

Alvaro Morata je v izdihljajih podaljška postavil končni rezultat 3:2 za Atletico. Foto: Reuters Liverpool je nazadnje gostoval na stadionu Wanda Metropolitanu v začetku lanskega leta, ko je 18. februarja 2020 izgubil z 0:1. To je bila prva tekma osmine finala lige prvakov, na povratni, igrala se je 11. marca 2020, pa je bilo še kako napeto. Rdeči so redni del dobili z 1:0, tako da je sledil podaljšek, v katerem je Liverpool po hudem pritisku, slovenski vratar je zbral kar devet obramb, podvojil prednost (2:0) in se znašel pred vrati napredovanja.

Navijači Liverpoola so na Anfieldu poskakovali od sreče, Atleticu se ni pisalo nič dobrega, a so nato Oblakovi soigralci priredili redko viden preobrat. Do konca podaljška so kar trikrat zatresli mrežo angleškega velikana, zmagali s 3:2 in zvezdnike Kloppovega Liverpoola, ki je takrat branil evropski naslov, izločili iz boja za (novo) evropsko krono. To je bila ena najboljših predstav Jana Oblaka v bogati karieri, po kateri se je naposlušal pohval.

Oblak: To je že preteklost

Jan Oblak je nazadnje nastopil v ponedeljek v Mariboru, ko je s Slovenijo doživel poraz proti Rusiji (1:2), po katerem je ostal brez možnosti za preboj na SP 2022. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pred torkovim vnovičnem srečanju z rdečimi iz mesta Beatlov je slovenski čuvaj mreže v pogovoru za klubsko stran obujal spomine na lanskoletni podvig Atletica na Anfieldu. "To je bila prav posebna tekma. Bila je zadnja, ki smo jo pred pandemijo novega koronavirusa odigrali pred polnim stadionom. Čeprav smo zaostajali, se nismo predali. Na koncu smo uprizorili preobrat in napredovali. Na to tekmo me bodo vedno vezali prekrasni spomini," je izpostavil čuvaj mreže španskih prvakov, zelo priljubljen med navijači Atletica. Dodal je, kako se morajo v torek potruditi in znova izkazati, če želijo, da bi bili spomini na tekme proti Liverpoolu še naprej tako prijetni.

Na razprodanem Anfieldu je lani branil kot v transu, v spominu pa mu je ostalo prvovrstno navijaško ozračje, eden izmed najbolj prepoznavnih znakov Liverpoola. "Branil sem dobro, a so se izkazali tudi moji soigralci. Na Anfieldu je bilo izjemno navijaško vzdušje, a je ta tekma že preteklost," opozarja, da bi morali v torek zaigrati podobno kot so lani proti Liverpoolu, če želijo proti trenutno drugouvrščenemu angleškemu premierligašu osvojiti vse tri točke.

Takrat se počutijo, kot da bi imeli igralca ali dva več

Škofjeločan uživa, ko nastopa na polnem stadionu Wanda Metropolitano. Foto: Guliverimage Oblak rad nastopa proti Liverpoolu. "Tekme proti njemu so vedno nekaj posebnega. Liverpool je velik klub, ima odlično ekipo, proti njemu je vedno naporno in zahtevno. Tako bo, v to sem prepričan, tudi v torek. Liverpool je v izvrstni formi, a gre dobro tudi nam, zato velja pričakovati zanimiv dvoboj. Bomo pa morali zaigrati najbolje, kar znamo, če želimo osvojiti točke," se 28-letni Slovenec zaveda, da se bodo morali predstaviti v najboljši možni luči, če želijo prekrižati načrte Liverpoolu.

Lani so rdeče na domačih tleh v Madridu že premagali, Oblak pa je ohranil mrežo nedotaknjeno (1:0). Takšen scenarij bi Diego Simeone s sodelavci rade volje podpisal tudi v torek. "Na Wanda Metropolitanu je vladala izvrstna atmosfera. Upam, da bo tako tudi v torek. Ko naši navijači napolnijo stadion, nam je to v veliko pomoč. Takrat se počutimo, kot da bi imeli igralca ali dva več. Navijačem smo zelo hvaležni za podporo. Lahko ste prepričani, da bomo zaradi njih in kluba dali proti Liverpoolu vse od sebe," napoveduje veliko borbo za drugo evropsko zmago v tej sezoni, s katero bi Atletico prevzel vodstvo v svoji skupini in si še izboljšal možnosti za napredovanje med 16 najboljših.