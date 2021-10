Barcelona gosti Valencio, madridska velikana počivata, Real Sociedad na vrhu?

Jana Oblaka in ekipe torej ta konec tedna ne bomo spremljali na španskih nogometnih zelenicah, a to ne pomeni, da se nam ne obeta kar nekaj zanimivih tekem. Danes se bosta udarila Real Sociedad, ki bi že s točko prevzel vodstvo na lestvici, in Mallorca. V nedeljo bo Sevilla gostovala pri vedno neugodni Celti iz Viga, med seboj pa se bosta v derbiju kroga udarila Barcelona in Valencia.

Katalonci v aktualni sezoni igrajo po sistemu toplo-hladno, tako da gostje prav zagotovo imajo kar nekaj možnosti za uspeh, čeprav so tudi sami v zadnjih nekaj srečanjih oddajali točke, ki bodo še kako pomembne v boju vsaj za evropske vozovnice. Dve srečanji kroga bosta tudi v ponedeljek.

Špansko prvenstvo, 9. krog: Sobota, 16. oktober:

18.30 Levante – Getafe

21.00 Real Sociedar – Real Mallorca Nedelja, 17. oktober:

14.00 Rayo Vallecano – Elche

16.15 Celta Vigo – Sevilla

18.30 Villarreal – Osasuna

21.00 Barcelona – Valencia Ponedeljek, 18. oktober:

19.00 Deportivo Alaves – Real Betis

21.00 Espanyol – Cadiz