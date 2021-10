Razglašena Barcelona sklonjenih glav tudi iz Madrida

Nogometaši Barcelone so med tednom pa so v Lizboni doživeli nov polom in proti Benfici v ligi prvakov izgubil s kar 0:3. Tekma z Janom Oblakom in druščino je tako po eni strani prišla ob nepravem času, kar se je na koncu videlo udi na igrišču. Domači so celotno srečanje nadzorovali potek igre, še ko so gostje prišli do priložnost, pa jih je na koncu zaustavila slovenska hobotnica v vratih Atletica. Madridčani so zabili po dveh hitrih akcijah, s katerima so izigrali obrambo Kataloncev. Najprej sta za gol v 23. minuti poskrbela Luis Suarez s podajo in Thomas Lemar z mirnim zaključkom. Minuto pred koncem prvega dela pa so bile vloge še obrnjene in "Colchoneros" so vpisali pomembno zmago.

Madridski Real, ki se v prvenstvu zdi suveren in drži prvi položaj, si je med tednom prav tako privoščil spodrsljaj v Evropi, kjer ga je na Santiago Bernabeuu ugnal moldavski Šerif, rane pa bo v nedeljo celil v Barceloni pri Espanyolu.

Drugouvrščeni Real Sociedad bo v gostoval pri Getafeju, Villareal pa bo doma pričakal Betis. Krog bosta sklenili Granada in Sevilla.

Špansko prvenstvo, 8. krog: Petek, 1. oktober:

Athletic Bilbao : Deportivo Alaves 1:0 (1:0)

Garcia 44. Sobota, 2. oktober:

Osasuna : Rayo Vallecano 1:0 (0:0)

Sanchez 90.+1. Real Mallorca : Levante 1:0 (0:0)

Baba 74.

Morales (Levante) je v 85. minuti zapravil enajstmtrovko. Cadiz : Valencia 0:0 Atletico Madrid : Barcelona 2:0 (2:0)

Lemar 23., Suarez 44.

Jan Oblak (Atletico) je branil celo tekmo. Nedelja, 3. oktober:

14.00 Elche - Celta Vigo

16.15 Espanyol - Real Madrid

18.30 Getafe - Real Sociedad

18.30 Villarreal - Real Betis

21.00 Granada - Sevilla