Fantastična obramba Oblaka obnorela Evropo

V pestrem evropskem torku, v katerem v ligi prvakov ni manjkalo zanimivih zgodb in dosežkov, je nase opozoril tudi Jan Oblak. Kapetan slovenske reprezentance in čuvaj mreže Atletica je pomagal Madridčanom do velike zmage v Milanu, obramba (2:1), s katero je spravil v slabo voljo Hrvata Anteja Rebića, pa je bila prepoznana kot ena izmed dveh največjih tega večera.