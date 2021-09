Juventus ugnal branilce naslova, polom Barcelone, podvig Ronalda

Danes so bili odigrani dvoboji drugega kroga v skupinah E, F, G in H. Ukrajinski prvak Dinamo Kijev se je mudil na Bavarskem pri eni najboljših evropskih ekip, Bayernu, ki je upravičil vlogo favorita in zmagal s kar 5:0. Dva zadetka je za Münchenčane dosegel Robert Lewandowski, po enega pa so dodali še Serge Gnabry, Leroy Sane in Maxim Choupo-Moting. Benjamin Verbič je pretekli konec tedna prvič v tej sezoni v ukrajinskem prvenstvu začel dvoboj od prve minute in pomagal soigralcem do zmage z 2:0 nad Rukhom, v Münchnu pa na klopi za rezervne igralce ni dočakal priložnosti.

Drugi velikan v skupini E, Barcelona, je po visokem porazu proti Bayernu pokleknila še v Lizboni pri Benfici. Portugalski nasprotnik je zmagal s kar 3:0, v prvem polčasu je zadel Darwin Nunez v tretji minuti, v drugem pa sta za končnih 3:0 zadela še Rafa Silva in še enkrat Nunez. Katalonci so tako po dveh krogih v velikih težavah in še brez osvojene točke.

V nepredvidljivi skupini F je Atalanta v Bergamu gostila švicarskega prvaka Young Boys in zmagala z 1:0. Edini zadetek je dosegel Matteo Pessina. Atalanta, za katero slovenski reprezentant Josip Iličić ni dobil priložnosti za igro, pa se je zavihtela na vrh lestvice.

Cristiano Ronaldo je na svojem 178. nastopu v ligi prvakov poskrbel za zmago svoje ekipe z zadetkom v 95. minuti srečanja. Foto: Guliverimage

Manchester United je na Old Traffordu po drami z 2:1 ugnal Villarreal. Junak zmage rdečih vragov, ki so pogrešali Harryja Maguireja in Luka Shawa, je bil Cristiano Ronaldo, ki je zadel v 95. minuti srečanja. Ronaldo se je z novim nastopom vpisal tudi v zgodovino, saj je postavil nov rekord lige prvakov. To je bila namreč že njegova 178. tekma v elitnem tekmovanju.

Največ nastopov v ligi prvakov:

178 - Cristiano Ronaldo (2003–)

177 - Iker Casillas (1999–2019)

151 - Xavi Hernández (1998–2015), Lionel Messi (2004–)

142 - Raúl González (1995–2011)

141 - Ryan Giggs (1993–2014)

Salzburg z 18-letnim Benjaminom Šeškom, mladim draguljem slovenskega nogometa in serijskega avstrijskega prvaka, ki je igral od 62. minute, je proti francoskemu prvaku Lillu vknjižil prvo zmago (2:1). Rdeči biki imajo najmlajšo zasedbo v ligi prvakov, v uvodnem krogu so ostali neporaženi pri Sevilli (1:1), zdaj pa so pokvarili načrte še nekdanjemu klubu Milenka Ačimovića. Potem ko so na prvi tekmi proti Sevilli imeli na voljo tri najstrožje kazni, takrat so izkoristili le eno, so tokrat po zaslugi dveh prišli do vodstva z 2:0.

Benjamin Šeško (levo) je s Salzburgom vknjižil prvo zmago. Foto: Guliverimage

Za derbi večera sta v skupini H poskrbela Juventus in Chelsea. Stara dama se je pred obračunom spopadala s težavami, saj sta zaradi zdravstvenih težav manjkala Alvaro Morata in Paulo Dybala, a je kljub temu zmaga ostala doma. Edini zadetek v Torinu je za zmago domačih v 46. minuti dosegel Federico Chiesa. V taboru Londončanov je moral tekmo izpustiti francoski vezist N'Golo Kante, ki je bil na zadnjem testiranju pozitiven na novi koronavirus. Kante je moral zaradi strogih pravil na Otoku ostati v karanteni. Ob Kanteju sicer na tekmi proti Juventusu v Torinu manjkali tudi Američan Christian Pulisic ter Angleža Mason Mount in Reece James.

Messijev prvenec v dresu PSG

Najprestižnejše nogometno klubsko tekmovanje na svetu je v drugem krogu ponudilo ogromno poslastic, največja pa je bila v skupini A, kjer sta se v torek pomerili zvezdniški zasedbi PSG in Manchester Cityja, katerih skupna tržna vrednost znaša več kot dve milijardi evrov!

Lionel Messi je dosegel prvi gol v dresu PSG, Parižani so v derbiju kroga z 2:0 odpravili Manchester City. Foto: Guliverimage



Vodilni francoski prvoligaš je sezono v Evropi odprl z remijem v Belgiji, v drugem krogu pa se je navijačem odkupil z zmago nad angleškim prvakom in evropskim podprvakom. V središču pozornosti je bilo srečanje Lionela Messija in njegovega nekdanjega trenerja pri Barceloni Josepa Guardiole. Argentinec je bil na koncu bolj zadovoljen, dosegel je namreč prvenec za svoj nov klub in se s Parižani veselil zmage z 2:0, trener Manchester Cityja pa je Messiju po dvoboju namenil veliko hvalospevov.

Handanović s točko iz Ukrajine, Oblakovi do treh v Milanu

V torek so bili na delu trije slovenski legionarji. Kot prvi je nastopil Samir Handanović. Z Interjem je gostoval v Ukrajini pri Šahtarju iz Donecka in mrežo ohranil nedotaknjeno. Tudi gostitelji niso prejeli gola, moštvi sta tako vknjižili po točko, bolj pester večer pa je imel Jan Oblak, ki je s svojim Atleticom iz Madrida gostoval v Milanu in večji del tekme zaostajal, nato pa sta v zaključku za zmago španskih prvakov poskrbela Antoine Griezmann in Luis Suarez. Gostje so izkoristil prednost igralca več, saj je Milan igral kar uro brez izključenega Francka Kessieja, Škofjeločan pa je navdušil javnost z izjemnim posredovanjem v 18. minuti, ko je ustavil zelo nevaren strel Anteja Rebića.

Jana Oblaka je že v 20. minuti tekme v Milanu premagal Rafael Leao. Atletico se je na koncu vendarle veselil treh točk. Foto: Guliverimage

Moldavski palček šokiral velikega Reala, Kampl izgubil doma

Kevin Kampl je doma v Leipzigu gostil Club Brugge in presenetljivo izgubil z 1:2. Nekdanji slovenski reprezentant je odigral vseh 90 minut, belgijski prvak pa se je z zmago v Nemčiji povzpel na drugo mesto. Na dvoboju je delil pravico Mariborčan Slavko Vinčić.

Za največjo senzacijo, nekateri jo uvrščajo celo med največjo vseh časov, kar se tiče dvobojev skupinskega dela lige prvakov, je poskrbel Šerif iz Tiraspola. Novinec v ligi prvakov je gostoval pri slovitem Realu v Madridu, na tekmi pa ni bilo slovenskega nogometaša Lovra Bizjaka, ki je zaradi poškodbe izpustil že prvi krog lige prvakov. Moldavski palček je proti evropskemu rekorderju (13 naslovov prvaka) zaigral neustrašno, ga premagal z 2:1 in se s šestimi točkami zasidral na vrhu skupine D.

Šerif nadaljuje evropsko pravljico. Po Crveni zvezdi, zagrebškemu Dinamu in Šahtarju jo je zagodel še Realu! Foto: Reuters

Beli baletniki so imeli ogromno priložnosti, proti vratom gostov sprožili kar 19 strelov (gostje le štiri), a jim tudi to ni pomagalo. V 89. minuti je po spektakularnem zadetku odločil zmagovalca Luksemburžan Sebastien Thill.



Liverpool se je s 5:1 znesel nad Portom in na Portugalskem proslavljal najvišjo zmago večera, Borussia Dortmund je z 1:0 premagala Sporting, Ajax pa z 2:0 Bešiktaš.

Najboljši strelci: 5 – Sebastien Haller (Ajax)

4 – Robert Lewandowski (Bayern), Christopher Nkunku (Leipzig)

3 – Mohamed Salah (Liverpool)

…

Liga prvakov, skupinski del (2. krog): Skupina A:

Torek, 28. september:

RB Leipzig : Club Brugge 1:2 (1:2)

Nkunku 5.; Vanaken 22., Rits 41.

Kevin Kampl (RB Leipzig) je odigral vso tekmo.



PSG : Manchester City 2:0 (1:0)

Gueye 8., Messi 74. Lestvica:

1. PSG 2 tekmi - 4 točke

2. Club Brugge 2 - 4

3. Manchester City 2 - 3

4. RB Leipzig 2 - 0

Skupina B:

Torek, 28. september:

AC Milan : Atletico Madrid 1:2 (1:0)

Leao 20.; Griezmann 84., Suarez 90.+7/11-m; RK: Kessie 29./Milan

Jan Oblak (Atletico) je branil celo tekmo.



Porto : Liverpool 1:5 (0:2)

Taremi 75.; Salah 18., 60., Mane 45., Firmino 77., 83. Lestvica:

1. Liverpool 2 - 6

2. Atletico Madrid 2 - 4

2. Porto 2 - 1

4. AC Milan 2 - 0

Skupina C:

Torek, 28. september:

Ajax : Bešiktaš 2:0 (2:0)

Berghuis 17., Haller 43.



Borussia Dortmund : Sporting Lizbona 1:0 (1:0)

Malen 37.



Lestvica:

1. Ajax 2 - 6

2. Borussia Dortmund 2 - 6

3. Bešiktaš 2 - 0

4. Sporting Lizbona 2 - 0

Skupina D:

Torek, 28. september:

Šahtar Doneck : Inter 0:0

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



Real Madrid : Šerif Tiraspol 1:2 (0:1)

Benzema 65./11-m; Jakšibajev 25., Thill 90.

Lovro Bizjak (Šerif) zaradi zdravstvenih razlogov ni kandidiral za tekmo. Lestvica:

1. Šerif 2 - 6

2. Real Madrid 2 - 3

3. Inter 2 - 1

4. Šahtar Doneck 2 - 1

Skupina E:

Sreda, 29. september:

Bayern München : Dinamo Kijev 5:0 (2:0)

Lewandowski 12./11m., 27., Gnabry 68., Sane 74., Choupo-Moting 87.

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) je tekmo spremljal na klopi za rezerve. Benfica : Barcelona 3:0 (1:0)

Nuñez 3., 79./11m, Silva 69. R. K.: Garcia 87./Barcelona. Lestvica:

1. Bayern München 2 - 6

2. Benfica 2 - 4

2. Dinamo Kijev 2 - 1

4. Barcelona 2 - 0

Skupina F:

Sreda, 29. september:

Atalanta : Young Boys 1:0 (0:0)

Pessina 68.

Josip Iličić (Atalanta) je tekmo spremljal s klopi za rezerve.



Manchester United : Villarreal 2:1 (0:0)

Telles 60., Ronaldo 90.+5; Alcacer 53.



Lestvica:

1. Atalanta 2 - 4

2. Young Boys 2 - 3

3. Manchester United 2 - 3

4. Villarreal 2 - 1

Skupina G:

Sreda, 29. september:

Salzburg : Lille 2:1 (1:0)

Adeyemi 35./11m, 53./11m; Yilmaz 62.

Benjamin Šeško (Salzburg) je igral od 62. minute. Wolfsburg : Sevilla 1:1 (0:0)

Steffen 49.; Rakitić 87./11m. R. K.: Guilavogui 85./Wolfsburg. Lestvica:

1. Salzburg 2 - 4

2. Sevilla 2 - 2

3. Wolfsburg 2 - 2

4. Lille 2 - 1