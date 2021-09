Barceloni ni šlo tako slabo v Evropi že 49 let!

Nogometaši Barcelone so doživeli nov neuspeh v Evropi. Katalonci so še drugič zapored v ligi prvakov izgubili z 0:3. Po domači tekmi proti Bayernu so visok poraz doživeli še na gostovanju v Lizboni proti Benfici, na obeh tekmah pa niso usmerili niti enega strela v okvir vrat tekmeca. Trenerju Ronaldu Koemanu se trese stolček. Nizozemec pojasnjuje, da je njegova usoda v rokah vodstva kluba, a da tudi čuti podporo igralcev.

Čeprav so si Katalonci z nedeljsko zmago v domačem prvenstvu nad Levantejem (3:0) vsaj malce okrepili samozavest, jim tudi to ni pomagalo do prvih točk v tej evropski sezoni. Barcelona je prvič po 49 letih (dva uvodna poraza je nazadnje doživela na začetku evropske sezone 1972/73 v prvem krogu pokala UEFA proti Portu) evropsko sezono odprla z dvema porazoma, po katerih je zadnja v svoji skupini lige prvakov. Slabši izkupiček ima le ena ekipa, švedski prvak Malmö (dva poraza in gol razliko z 0:7), navijače Barcelone pa lahko še dodatno skrbi podatek, da izbranci Ronalda Koemana v 180 minutah v okvir vrat tekmeca niso usmerili niti enega strela! To se ji je zgodilo prvič.

Koeman: Rezultat ne odraža tistega, kar se je dogajalo na igrišču

Benfica je osrečila navijače s prestižno zmago. Dva zadetka je prispeval Darwin Nunez (na fotografiji), nemškega vratarja Marc-Andreja ter Stegna pa je premagal tudi Rafa Silva. Foto: Reuters Igra Barcelone po mnenju Nizozemca vendarle ni bila tako slaba, kot bi bilo mogoče sklepati po končnem rezultatu. "Dobro smo igrali vse do takrat, ko je Benfica povedla z 2:0. Razlika je bila le v tem, da je Benfica svoje priložnosti izkoristila, mi pa ne. Do takrat smo imeli štiri zrele priložnosti. Rezultat ne odraža tistega, kar se je dogajalo na igrišču," je Koeman težko sprejel visok poraz na Portugalskem.

Prepričan je, da bi si Barcelona na stadionu Luz zaslužila boljši rezultat. V igri svojih varovancev je pogrešal več zbranosti v obrambi, izpostavil pa je tudi pomanjkanje čvrstosti in hitrosti. "Nekatere ekipe so fizično močnejše od nas, mi pa na igrišču delujemo preveč mehko," je pojasnil 58-letni trener največje slabosti današnje Barcelone, ki ji zaradi zadolženosti in odhoda Lionela Messija ne gre vse po načrtih.

Busquets: Vsi smo odgovorni

Čeprav se zaradi neprepričljivih rezultatov spopada s kritikami, so mu v bran stopili igralci. Rojak Frenkie de Jong je po novem razočaranju Barcelone dejal, da menjava trenerja v tem trenutku ne bi predstavljala rešitve vseh težav Barcelone.

Ronald Koeman je težko sprejel tako visok poraz na Luzu. Foto: Guliverimage

"Moramo se še naprej boriti, ostati složni in prebroditi te težave. To lahko naredimo le s trdim delom in enotnostjo ekipe," sporoča nizozemski zvezni igralec. Podobno razmišlja tudi njegov izkušenejši španski soigralec. "Na koncu je najlažje zamenjati trenerja. A vsi smo odgovorni za nastalo stanje. Smo v krizi, a moramo razmišljati pozitivno," dodaja Sergio Busquets.

Usoda ni v njegovih rokah

Sergi Roberto med srečanjem v Lizboni ni skrival razočaranja. Foto: Reuters Da bi lahko Koeman izgubil službo, se namiguje že dalj časa. "Kot sem že večkrat povedal, o moji prihodnosti ne morem govoriti, ker ne vem, kako o tem razmišlja vodstvo. Moja usoda ni v mojih rokah. Sem pa pripravljen sprejeti vsako odločitev. Ne bom se kregal o tem, kakšna je raven zdajšnje ekipe Barcelone. Nima je smisla primerjati s tisto, ki jo je imela pred leti. Lahko pa le podam mnenje o svojem delu v klubu. Čutim, da me igralci podpirajo," Koeman še verjame v boljše nadaljevanje sezone, ki bi lahko prineslo tudi napredovanje v osmino finala lige prvakov. "Moramo le dobiti naslednje tri tekme," je še pojasnil.

Nov izziv Barcelono čaka v soboto, ko se bo na derbiju španskega prvenstva spopadel z Oblakovim Atleticom. Koeman bo dvoboj zaradi kazni spremljal s tribun.