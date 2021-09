Čustvena vrnitev čudežnega dečka, ki nosi Messijevo desetico

Malo je najstnikov, ki bi se v zadnjih letih v svetu nogometa tako pogosto pojavljali na naslovnicah. Ko je pri Barceloni zažarela nova zvezda, ko se je predstavil najstnik Ansu Fati in začel kot po tekočem traku premikati rekordne mejnike, si je bila javnost enotna. Katalonci imajo v svojih vrstah nogometaša, ki bi lahko predstavljal veliko dodano vrednost. Zato je bila žalost navijačev še toliko večja, ko si je lani poškodoval levo koleno do te mere, da je moral pozabiti na nogomet za kar deset mesecev!

Lovec na rekorde Barcelone

To je bila zagotovo najbolj mučna izkušnja, kar jo je v karieri izkusil mladi nogometaš, sicer rojen pred slabimi 19 leti v afriški državi Gvineji Bissau. Ko je prijokal na svet (2002), je Lionel Messi že nastopal za mlajše kategorije Barcelone in si začel utirati pot k statusu enega najboljših nogometašev, kar jih je kadarkoli videl svet. Pri šestih letih se je družina Fati preselila v Španijo. Mladi Ansu je v Herreru, manjšem kraju v Andaluziji, nabiral prve nogometne korake, z desetimi leti pa se je preselil v Katalonijo. Postal je del La Masie, nogometne valilnice talentov, ki je Barceloni ustvarila nič koliko prihodnjih zvezdnikov. Ansu je tudi tam izstopal. Navduševal je z vsem. S hitrostjo, natančnostjo, bogatim znanjem. Postajal je krilni napadalec, ki ga je zelo težko ustaviti.

Barceloni se je pridružil z desetimi leti. Foto: Reuters

Za člansko zasedbo je debitiral še pred 17. rojstnim dnevom in postal drugi najmlajši nogometaš v zgodovini Barcelone. Za absolutnim ''starostnim'' rekordom Vicenca Martineza, postavljenega daljnega leta 1941, je zaostal zgolj 18 dni. Le slab teden po krstnem nastopu pa je že dosegel prvi gol. Zatresel je mrežo Osasune (2:2, bilo je 31. avgusta 2019) in postal najmlajši strelec v zgodovini kluba, pa tudi tretji najmlajši v zgodovini la lige! Rekordi so padali drug za drugim.

Mejnike je podiral tudi v evropski ligi prvakov. Foto: Reuters

Kmalu zatem je postal najmlajši igralec, ki je v španskem prvenstvu na isti tekmi vpisal tako zadetek kot tudi asistenco, nato je postal najmlajši udeleženec Barcelone v ligi prvakov, ko pa so Katalonci 10. decembra 2019 na San Siru v ligi prvakov premagali Inter z 2:1, Fati pa premagal Samirja Handanovića, je postal najmlajši strelec lige prvakov vseh časov! Pri komaj 17 letih in 40 dneh. Rekordi so še naprej deževali. Postal je najmlajši dvakratni strelec na tekmi španskega prvenstva, rojena je bila velika zvezda.

Sreča mu je obrnila hrbet 7. novembra 2020

V sezono 2020/21 je vstopil kot pomemben člen Barcelone, v kateri je takrat še kraljeval Lionel Messi, Katalonci pa so kljub morečemu obdobju pandemije novega koronavirusa in praznih tribun še spadali med najboljše klube v Evropi. Fati, ki je izbral igralno številko 22, je odprl sezono na izjemen način. Proti Villarrealu, to je bila tudi prva tekma, na kateri je Barcelono vodil Ronald Koeman, je dosegel dva zadetka, nad njim pa je bil napravljen še prekršek za najstrožjo kazen. Izbran je bil za najboljšega igralca la lige v mesecu septembru, 20. oktobra 2020, ko se je Barcelona v ligi prvakov znesla nad Blažičevim Ferencvarošem (5:1), je postal prvi nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki je pred 18. rojstnim dnevom dosegel vsaj dva zadetka. Premikal je mejnike, kmalu za tem zadel v polno še na El Clasicu in postal najmlajši strelec v zgodovini prestižnih derbijev z Realom, nato pa mu je sreča obrnila hrbet. Na zelo krut način.

Sezono 2020/21 je začel imenitno, bil najboljši igralec la lige v mesecu septembru, nato pa je je sledilo dolgo in mučno okrevanje zaradi poškodbe levega kolena. Foto: Reuters

Ko je že postajal strah in trepet obrambnih vrst, Barcelona pa je z njegovo pomočjo želela učvrstiti moč napada, se je zgodilo najhujše. Sedmega novembra 2020 je proti Betisu začutil bolečine v levem kolenu. Zaradi njih po prvem polčasu ni nadaljeval srečanja. Sprva se je poročalo, da bo odsoten štiri mesece in bo lahko spomladi že pomagal soigralcem. Napovedi so se vendarle izkazale za preveč optimistične. Po težji poškodbi kolenskih vezi se je okrevanje podaljšalo. Zelo. Velika tekmovanja so odpadala drugo za drugim. Zaradi svoje mladosti bi lahko predstavljal verjetno največjega zvezdnika Eura do 21 let, ki je letos potekalo v Sloveniji in na Madžarskem, lahko bi zaigral tudi na članskem evropskem prvenstvu, kjer ga je pogrešal španski selektor Luis Enrique.

V napadu Barcelone ga je zelo pogrešal tudi Lionel Messi. Ko se je mladi španski reprezentant vrnil na igrišče, je prevzel ravno dres s številko 10, ki ga je pred njim na Camp Nouu nosil Argentinec. Foto: Reuters

Najbolj pa ga je pogrešala Barcelona, ki jo je že v prejšnji sezoni pestila smola zaradi velikega števila poškodovanih igralcev, zlasti napadalcev. Ko sta poleti katalonskega velikana pahnila v depresijo odhod Messija in pa razkritje rdečih številk o ogromni zadolženosti kluba, po katerih je Barcelona v novo sezono vstopila z neprepričljivimi predstavami, je prišla odsotnost čudežnega dečka, rojenega v Afriki, še bolj do izraza.

Ni si predstavljal takšne vrnitve

Trener Koeman je po zadnjem razočaranju, remiju v Cadizu, pojasnjeval, da bodo za Barcelono nastopili boljši dnevi, ko se bodo vrnili poškodovani igralci, zlasti Fati. Besede so se mu kmalu pozlatile. Ko je v nedeljo napočil trenutek za težko pričakovano vrnitev mladega asa, je Barcelona na Camp Nouu zažarela v veliko lepši luči. Proti Levanteju si je že zgodaj priigrala prednost z 2:0, deset minut pred koncem pa je po desetmesečnem trpljenju ob stoječih ovacijah navijačev in njegove družine, ki je spremljala dvoboj na tribunah, na igrišče pritekel Fati.

Trenutek, ko je po 322 dneh znova zaigral Ansu Fati. Foto: Guliverimage

Bil je vzhičen, željan igre, zaradi številke, ki jo je tokrat nosil na hrbtu, pa se je še dodatno znašel v središču pozornosti. Oblekel je namreč dres s ''sveto'' številko 10, ki je pri Barceloni vrsto let krasila Messija. Postal je njegov naslednik in navijače kaj kmalu dvignil na noge. Do konca srečanja, čeprav mu je preostalo le nekaj minut, je zatresel mrežo Betisa. V sodnikovem podaljšku je po izjemni akciji, ki jo je zaključil z natančnim strelom z roba kazenskega prostora, premagal vratarja gostov Aitorja in postavil končni rezultat 3:0! Čustva so ga premagala, to je bil trenutek, o katerem je sanjal vse od nesrečne poškodbe proti Betisu.

''Nisem si predstavljal, da se bom vrnil na takšen način. Rad bi se zahvalil zdravnikom, fizioterapevtom in navijačem,'' je po sanjski vrnitvi za Barcelono povedal za Movistar in dodal, kako mu misli ne uhajajo le k soigralcem in klubskim delavcem, katerim želi pomagati, ampak tudi družini, ki je v zadnjih mesecih zaradi njegove poškodbe ogromno pretrpela. Zahvalil se je klubu za vso podporo, ki mu jo je omogočil v desetih mesecih, ko je moral pozabiti na nogometne predstave in se posvetili cilju, kako kar najhitreje zaceliti poškodovano levo koleno. Okrevanje se je zavleklo, moral je opraviti kar štiri operacije.

Na tribunah je njegov prvi nastop v letu 2021 spremljala tudi njegova družina. Foto: Guliverimage

Številka 10 mu ne predstavlja pritiska, z Barcelono želi osvojiti vse

''Kar zadeva dres s številko 10, zame ne predstavlja dodatnega pritiska, ampak mi daje le občutek ponosa. Rad bi se zahvalil klubu in kapetanom, da so mi omogočili takšno priložnost. To ni pritisk, ampak hvaležnost. Vsi vemo, kdo je nosil dres s številko 10. Leo ga je, Ronaldinho in še nekateri izjemni igralci tudi. Barcelona je najboljši klub na svetu. Že igranje za Barcelono predstavlja samo po sebi pritisk,'' je presrečni povratnik, ki bo konec oktobra dopolnil 19 let, spregovoril o novi igralni številki pri Barceloni, sloviti desetici.

Navdušenje Fatija, soigralcev in navijačev po zadetku za 3:0. Foto: Guliverimage

Čeprav so mnogi po slabšem začetku sezone že izbrisali Barcelono iz seznama največjih kandidatov za španski in evropski naslov, Fati meni drugače. ''Z Barcelono se bomo borili za naslov v španskem prvenstvu, za naslov v ligi prvakov, za vse. Moramo se boriti in še naprej trdo delati,'' ne skriva velikih ciljev. Navijači upajo, da njegova vrnitev predstavlja prelomnico v sezoni. Barcelona je v nedeljo z zmago nad Levantejem (3:0) prekinila niz štirih tekem brez zmage v vseh tekmovanjih, vodilnemu Realu pa se ob tekmi manj približala na pet točk zaostanka. O tem, ali so Katalonci zmožni v Evropi napraviti kaj več, bo veliko povedala že tekma med tednom, ko bodo gostovali pri sosedih v Lizboni in skušali na Luzu pokvariti načrte Benfici. Ko so nazadnje gostovali na tem stadionu, so doživeli pravo katastrofo.

Fati si želi, da bi imel v prihodnje več sreče z zdravjem, z Barcelono pa želi osvojiti tako španski kot tudi evropski naslov. Foto: Guliverimage

Lani jih je Bayern ''povozil'' z 8:2. Na tisti tekmi je zaigral tudi Fatu. V igro je vstopil v 70. minuti, ko je Blaugrana, takrat jo je vodil še Quique Setien, zaostajala zgolj z 2:5. Na koncu je izgubila kar s šestimi goli razlike. To je bil eden najtežjih trenutkov za mladega napadalca, le nekaj mesecev pozneje pa je napočil še hujši, ko se je poškodoval proti Betisu. Po desetmesečnem trpljenju je dočakal sanjsko vrnitev, ki je ranjeni Barceloni vsaj malce zacelila rane. Bodo za Katalonce s pomočjo motiviranega povratnika, ki prisega na dres z Messijevo številko 10, vendarle prišli prijetnejši dnevi?